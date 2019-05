Dünyayı değiştirecekti ama dolandırıcı çıktı!

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley isimli belgesele göre Eizabeht Holmes, bundan 16 yıl önce henüz 19 yaşındayken, kan testlerinde devrim yapacak bir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Edison adlı cihazının damar yerine parmaktan alınacak birkaç damla kan ile kanser ve kolesterol testleri yapabildiği açıklandı. Sabah’ın haberine göre; Kısa süre içinde ABD'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi'ne taşınan Holmes, cihazı için yatırımları kabul etmeye başladı. Rupert Murdoch, George Shultz, Henry Kissinger ve Barack Obama gibi isimler cihazla ilgilenmeye başladı. Holmes'un kurduğu Theranos şirketinin değeri 9.5 milyar dolara kadar yükseldi.

EN BÜYÜK DOLANDIRICI

Ancak hayaller suya düştü. Hastalıkları teşhis ettiği açıklanan kan testi cihazı Edison'ın aslında hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı. Holmes'un topladığı kan örneklerini başka bir şirkette test ettirdiğinin tespit edilmesiyle 9.5 milyar dolarlık şirket değeri sıfırlandı. Şimdilerde 35 yaşında olan Holmes artık "Silikon Vadisi'nin en büyük dolandırıcısı" olarak anılmaya başlasa da hakkında herhangi bir sahtekârlık dosyası açılmadı. Holmes'un hayatı The Dropout isimli dizide de anlatılacak.