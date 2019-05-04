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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.05.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Dünyayı değiştirecekti ama dolandırıcı çıktı!

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Dünyayı değiştirecekti ama dolandırıcı çıktı!

New York Times ve Forbes gibi kuruluşlar onu “Yeni Steve Jobs” olarak yansıttı. Projesine yatırım yağdı. Ancak Eizabeht Holmes’un geliştirdiği kan testi cihazının hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley isimli belgesele göre Eizabeht Holmes, bundan 16 yıl önce henüz 19 yaşındayken, kan testlerinde devrim yapacak bir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Edison adlı cihazının damar yerine parmaktan alınacak birkaç damla kan ile kanser ve kolesterol testleri yapabildiği açıklandı. Sabah’ın haberine göre; Kısa süre içinde ABD'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi'ne taşınan Holmes, cihazı için yatırımları kabul etmeye başladı. Rupert Murdoch, George Shultz, Henry Kissinger ve Barack Obama gibi isimler cihazla ilgilenmeye başladı. Holmes'un kurduğu Theranos şirketinin değeri 9.5 milyar dolara kadar yükseldi.

EN BÜYÜK DOLANDIRICI

Ancak hayaller suya düştü. Hastalıkları teşhis ettiği açıklanan kan testi cihazı Edison'ın aslında hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı. Holmes'un topladığı kan örneklerini başka bir şirkette test ettirdiğinin tespit edilmesiyle 9.5 milyar dolarlık şirket değeri sıfırlandı. Şimdilerde 35 yaşında olan Holmes artık "Silikon Vadisi'nin en büyük dolandırıcısı" olarak anılmaya başlasa da hakkında herhangi bir sahtekârlık dosyası açılmadı. Holmes'un hayatı The Dropout isimli dizide de anlatılacak.

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