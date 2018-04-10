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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.04.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Dünyayı ayağa kaldıran müthiş iddia! ABD hareketlendi Rusya yanıt verdi

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Dünyayı ayağa kaldıran müthiş iddia! ABD hareketlendi Rusya yanıt verdi

ABD donanmasına ait USS Donald Cook destroyeri Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı iddia edildi. Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Doğu Guta'da rejim tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD'nin Suriye'ye askeri müdahale seçeneği ağırlık kazanıyor. Alman basını ise Suriye'de hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de abluka altındaki Duma kasabasında Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Amerikan ordusunun söz konusu kimyasal saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey.” ifadesini kullandı.

Albay Ryder şunları kaydetti:  “Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”  AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.
Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam.” dedi.

KUVVET KOMUTANLARI WASHINGTON’DA

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.
Trump’ın kabine toplantısı sırasında 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD’nin Suriye rejimine karşı bir saldırı yapılacağı yorumlarına neden oldu.
Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

ABD'YE AİT DESTROYERİN KIBRIS’TAN HAREKET ETMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisinin Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.  Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü.
Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi.
Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

ABD Donanmasından ise geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı.  Donanmadan, USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiğine ilişkin iddialar da yalanlandı.  Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili acil toplantıya çağrıldığı açıklanmıştı.

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