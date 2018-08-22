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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.08.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Dünyayı ayağa kaldıran idam kararı

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Dünyayı ayağa kaldıran idam kararı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'ın Esra el Gamham adlı kadın aktivist için idam kararı verdiğini dünyaya duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan HRW Orta Doğu direktörü Sarah Leah Whitson, "Bütün idamlar dehşet verici ancak aktivist Esra Gamham'ı infaz çabaları canavarca. Kendisi daha önce hiçbir şiddet eylemiyle suçlanmadı" dedi.

Londra merkezli Suudi insan hakları grubu ALQST ise, dini mahkemenin idam kararını hafta başında verdiğini bildiriyor. Riyad yönetimi, şimdiye kadar söz konusu kararla ilgili herhangi bir yorum yapmış değil.

Esra Gamham'a yöneltilen suçlama ise, bir protesto gösterisine katılmak. Ülkedeki öne çıkan Şii eylemcilerden biri olan Gamham, 2011 yılında Doğu Eyaleti'nde gösterileri başlatmakla suçlanıyor. Gamham, Aralık 2015'te kocasıyla birlikte evinden gözaltına alınmıştı.

Kadınlara araç kullanım izni, sinema salonlarının açılması gibi yeniliklere sahne olsa da Suudi Arabistan'da halihazırda siyasi parti kurmak ve protesto gösterileri yasak.

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