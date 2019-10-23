Dünyanın saltanatı
Japonya’nın yeni İmparatoru Naruhito, Tokyo’da düzenlenen görkemli törenle tahta çıktı. Törene, kral ve kraliçeler de dahil 190 ülkeden ‘saltanatlı ve çok üst düzey’ konuklar katıldı. Tören şerefine Japonya’da 550 bin suçluya da af çıkarıldı.
Japonya’nın 126’ıncı İmparatoru Naruhito, başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı’nda düzenlenen geleneksel bir törenle dün ‘kasımpatı’ tahtına çıktı. Kral ve kraliçeler de dahil, devlet ve hükümet başkanlarının da aralarında bulunduğu 190 ülkeden 2 bine yakın ‘saltanatlı ve çok üst düzey’ davetlinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito “Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum” diyerek imparatorluk yemini etti. Japonya Başbakanı Abe Şinzo da, İmparator Naruhito’ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Japon hükümeti, Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle