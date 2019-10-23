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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünyanın saltanatı

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Dünyanın saltanatı

Japonya’nın yeni İmparatoru Naruhito, Tokyo’da düzenlenen görkemli törenle tahta çıktı. Törene, kral ve kraliçeler de dahil 190 ülkeden ‘saltanatlı ve çok üst düzey’ konuklar katıldı. Tören şerefine Japonya’da 550 bin suçluya da af çıkarıldı.

Japonya’nın 126’ıncı İmparatoru Naruhito, başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı’nda düzenlenen geleneksel bir törenle dün ‘kasımpatı’ tahtına çıktı. Kral ve kraliçeler de dahil, devlet ve hükümet başkanlarının da aralarında bulunduğu 190 ülkeden 2 bine yakın ‘saltanatlı ve çok üst düzey’ davetlinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito “Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum” diyerek imparatorluk yemini etti. Japonya Başbakanı Abe Şinzo da, İmparator Naruhito’ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Japon hükümeti, Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor.

Dünyanın saltanatı

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