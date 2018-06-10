Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!
GeriDünya Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
10.06.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!

ABD ile Kuzey Kore liderleri Donald Trump ve Kim Jong-un arasında Salı günü Singapur’da gerçekleşecek kritik zirve hazırlıklarında son rötuşları tamamlanırken, Kim’in Singapur’a yemeğini de beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Öte yandan, Güney Kore basınının aktardığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirveye ulaşmak için Çin ve Singapur’dan Trump’ın uçağı ile aynı sınıf başkanlık uçağını temin etme ricasında bulundu.

Pasifik bölgesinde dengeleri yerinden oynatacak zirveyi yakından izleyen Rus medyası K. Kore liderinin takip etmeye devam etmekte.

Kim Jong-un Pazar sabahı Pyongyang havalimanından Rus yapımı İL-62 uçağı ile yola çıktı.

80’li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde üretilen bu uçak Air Koryo Havayolları envanterinde yer almakta, ancak Kuzey Kore yönetimine hizmet verdiği biliniyor.

Kim’in uçağı havalandıktan kısa bir süre Çin hava sahasına girdi ve burada Çin Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait iki avcı jeti eşliğinde Singapur’a kadar yolculuğunu sürdürdü. 

Dünyanın merakla beklediği uçak indi Müthiş iddia... Yanında getirdi

Kim yola çıkmadan önce Pyongyang havalimanından daha dün akşam yine Rus yapımı nakliye uçağı İL-76 havalandı. 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu uçağı Singapir’da dondurucu düzeneklerle donatılı araçlar bekliyordu. Nakliye uçağında Kuzey Kore liderinin Singapur ziyareti boyunca tüketeceği yemekleri getirdiği söyleniyor. Uçakta ayrıca Kim’in yedek Mercedes marka makam aracı da naklediliyor.

Zirve hazırlıkları çerçevesinde 100 kişilik K.Kore heyeti aslında bir haftadan beri Singapur’da bulunuyor. Kim’in kullanacağı BMW 7 serisi ilk makam aracı da burada.

ABD ile K.Kore liderlerinin hangi otellerde kalacakları da belirlendi. Kim, St. Regis otelini tercih ederken, Trump Shangri-La otelinde kalacak.

Dünyanın merakla beklediği uçak indi Müthiş iddia... Yanında getirdi

Kim Jong-un uçağı Singapur’a yeni iniş yapmaya hazırlanırken, Trupm dün akşam neredeyse yer küreyi bir ucundan diğerine geçerek Kanada’dan çıktığı yolculuğunu sabaha karşı Singapur’da noktaladı. Tramp’ın Kim ile zirve görüşmesinden önce Singapur yönetimiyle de bir araya geleceği söylenmekte.-0-

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.06.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

20 km hızla Almanya'dan 2018 Dünya Kupası'na gidiyor

Dünya Kupası Tarihi: 1994

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!