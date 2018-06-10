Dünyanın merakla beklediği uçak indi! Müthiş iddia... Yanında getirdi!
ABD ile Kuzey Kore liderleri Donald Trump ve Kim Jong-un arasında Salı günü Singapur’da gerçekleşecek kritik zirve hazırlıklarında son rötuşları tamamlanırken, Kim’in Singapur’a yemeğini de beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Öte yandan, Güney Kore basınının aktardığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirveye ulaşmak için Çin ve Singapur’dan Trump’ın uçağı ile aynı sınıf başkanlık uçağını temin etme ricasında bulundu.
Pasifik bölgesinde dengeleri yerinden oynatacak zirveyi yakından izleyen Rus medyası K. Kore liderinin takip etmeye devam etmekte.
Kim Jong-un Pazar sabahı Pyongyang havalimanından Rus yapımı İL-62 uçağı ile yola çıktı.
80’li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde üretilen bu uçak Air Koryo Havayolları envanterinde yer almakta, ancak Kuzey Kore yönetimine hizmet verdiği biliniyor.
Kim’in uçağı havalandıktan kısa bir süre Çin hava sahasına girdi ve burada Çin Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait iki avcı jeti eşliğinde Singapur’a kadar yolculuğunu sürdürdü.
Kim yola çıkmadan önce Pyongyang havalimanından daha dün akşam yine Rus yapımı nakliye uçağı İL-76 havalandı. 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu uçağı Singapir’da dondurucu düzeneklerle donatılı araçlar bekliyordu. Nakliye uçağında Kuzey Kore liderinin Singapur ziyareti boyunca tüketeceği yemekleri getirdiği söyleniyor. Uçakta ayrıca Kim’in yedek Mercedes marka makam aracı da naklediliyor.
Zirve hazırlıkları çerçevesinde 100 kişilik K.Kore heyeti aslında bir haftadan beri Singapur’da bulunuyor. Kim’in kullanacağı BMW 7 serisi ilk makam aracı da burada.
ABD ile K.Kore liderlerinin hangi otellerde kalacakları da belirlendi. Kim, St. Regis otelini tercih ederken, Trump Shangri-La otelinde kalacak.
Kim Jong-un uçağı Singapur’a yeni iniş yapmaya hazırlanırken, Trupm dün akşam neredeyse yer küreyi bir ucundan diğerine geçerek Kanada’dan çıktığı yolculuğunu sabaha karşı Singapur’da noktaladı. Tramp’ın Kim ile zirve görüşmesinden önce Singapur yönetimiyle de bir araya geleceği söylenmekte.-0-
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