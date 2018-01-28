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    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    BERLİN
    28.01.2018 - 18:45 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’e 100 km uzaklıktaki 9 haneli Alwine köyü, açık artırmayla 145 bin euroya satıldı. Aralık ayında gerçekleşen müzayede, tüm dünyanın ilgisini çekti. Ancak ismi açıklanmayan alıcı şimdi köyü almaktan vazgeçti.

    YEMYEŞİL ormanın içindeki Alwine Köyü’nün resimleri aralık ayında tüm dünyaya yayıldı. Düğümü andıran bir mimariye sahip Alwine köyü müzayede ile 120 bin eurodan satışa çıkarıldı. Çin’den bile ilgi duyanların olduğu köy, telefonla 145 bin euro veren bir kişiye satıldı. Bütün dünya haberi ‘Bu köy 140 bin euroya satıldı’ diye duydu.

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    ESKİ SAHİBİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK
    Ancak ismi açıklanmayan alıcının, köyü almaktan vazgeçtiği iddia edildi. Lausitzer Rundschau gazetesinin haftasonu baskısında yayınlanan haberde, anonim alıcının ‘ticari uygunsuzluk’ gerekçesiyle vazgeçtiği bildirildi. Durum hukuki açıklık kazanıncaya kadar köy, eski sahipleri olan iki kardeşte kalmaya devam edecek.

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    KARDEŞİ ÖLÜNCE SATMAYA KARAR VERDİ
    Alwine köyünde Doğu Almanya döneminden kalma briket fabrikası bulunuyordu. Duvarın yıkılması ve briket fabrikasının kapanmasıyla köyde gelecek görmeyen gençler tek tek köyü terketti. Köy kayyum atanarak iki kardeşe satıldı. Kardeşler köye herhangi bir yatırım yapmadı. Evler tamamen yıkılmaya yüz tuttu. Bir kardeşin ölmesi üzerine köy, açık artırmayla tekrar satışa çıkarıldı.

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    9 HANE, 15 KİRACISI VAR
    Şimdi 9 haneli köyde 15 kiracı oturuyor ve yılda 16 bin euro kira geliri var. Köyü satın alan kişinin büyük yatırım yapması gerekiyor çünkü evler eski ve restorasyona ihtiyaç var. Köylüler köyün satıldığını duyunca, yeni sahibinin evleri restore edeceği umuduna kapılmıştı. Anonim alıcı da bu konuda köylüleri ümitlendirmişti. Ancak yeni gelişmeyle köylülerin umutları tekrar suya düştü.

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , haber , Alwine köyü satılamadı , Satılık Alman köyü
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