Dünyanın konuştuğu ‘satılık Alman köyü’ satılamadı

YEMYEŞİL ormanın içindeki Alwine Köyü’nün resimleri aralık ayında tüm dünyaya yayıldı. Düğümü andıran bir mimariye sahip Alwine köyü müzayede ile 120 bin eurodan satışa çıkarıldı. Çin’den bile ilgi duyanların olduğu köy, telefonla 145 bin euro veren bir kişiye satıldı. Bütün dünya haberi ‘Bu köy 140 bin euroya satıldı’ diye duydu.

ESKİ SAHİBİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Ancak ismi açıklanmayan alıcının, köyü almaktan vazgeçtiği iddia edildi. Lausitzer Rundschau gazetesinin haftasonu baskısında yayınlanan haberde, anonim alıcının ‘ticari uygunsuzluk’ gerekçesiyle vazgeçtiği bildirildi. Durum hukuki açıklık kazanıncaya kadar köy, eski sahipleri olan iki kardeşte kalmaya devam edecek.

KARDEŞİ ÖLÜNCE SATMAYA KARAR VERDİ

Alwine köyünde Doğu Almanya döneminden kalma briket fabrikası bulunuyordu. Duvarın yıkılması ve briket fabrikasının kapanmasıyla köyde gelecek görmeyen gençler tek tek köyü terketti. Köy kayyum atanarak iki kardeşe satıldı. Kardeşler köye herhangi bir yatırım yapmadı. Evler tamamen yıkılmaya yüz tuttu. Bir kardeşin ölmesi üzerine köy, açık artırmayla tekrar satışa çıkarıldı.

9 HANE, 15 KİRACISI VAR

Şimdi 9 haneli köyde 15 kiracı oturuyor ve yılda 16 bin euro kira geliri var. Köyü satın alan kişinin büyük yatırım yapması gerekiyor çünkü evler eski ve restorasyona ihtiyaç var. Köylüler köyün satıldığını duyunca, yeni sahibinin evleri restore edeceği umuduna kapılmıştı. Anonim alıcı da bu konuda köylüleri ümitlendirmişti. Ancak yeni gelişmeyle köylülerin umutları tekrar suya düştü.