Dünyanın konuştuğu robot: Atlas’ın müthiş parkur performansı
Boston Dynamics'in merak edilen robotu Atlas’ın parkur görüntüleri yayınlandı.
Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.
Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı. Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
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