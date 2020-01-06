Dünyanın konuştuğu kaçışta sır perdesi aralanıyor... Akılalmaz plan!

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'dan sürpriz kaçışına dair yeni iddialar gündeme geldi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin, Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı habere göre, Ghosn'un kaçışı aylarca ayrıntılı olarak planlandı. Kaçış için farklı milletlerden 10-15 kişilik bir ekip oluşturulduğu belirtilirken, söz konusu ekibin Japonya’ya yapılan 20'den fazla seyahatte en az 10 havalimanını ziyaret ederek firar için en uygun olan tesisi aradığı ifade edildi.

Kaçış timinden bir üyenin, Kansai Uluslararası Havalimanı'nın VIP terminalinin tenha olması nedeniyle bu havalimanının kullanılması yönünde görüş bildirdiği iddia edilirken, Ghosn'un taşındığı iddia edilen müzik aleti kutusunun da, x-ray cihazlarına sığmayacak kadar büyük olmasının tercih edildiği belirtildi. Eşiyle görüşmesine dahi izin verilmeyen Ghosn'un, yargılamanın yıllar sürebileceğine kanaat getirdikten sonra, planın uygulanmasına ilişkin nihai kararını verdiği vurgulandı.

BASIN TOPLANTISI YAKINDA

Lübnan'da bulunan Ghosn'un avukatı ise Ghosn'un Çarşamba günü saat yerel saatle 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söyledi.