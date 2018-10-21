Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi
ABD’nin çok gizli diplomatik yazışmalarını ifşa eden WikiLeaks’e belgeleri temin eden ve daha sonra hapiste cinsiyet değiştirme kararı alan eski asker Chelsea Manning, kendi sosyal medya hesabından hastanede kaydedilen fotoğrafını paylaştı.
Chelsea E. Manning (30), WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010'da Irak'ta tutuklanan, ulusal savunma iletişim bilgilerini yetkisiz bir kaynağa vermek ve düşmana yardım etmek dahil olmak üzere 22 adet suçla yargılanan, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri askeri olarak dünya gündemine oturmuştu.
14 Ağustos 2013 tarihinde Wikileaks sızıntısından yargılanan ABD'li Er Bradley (Chelsea) Manning, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth'taki hapishaneye gönderilmesi beklenen Manning'in 35 yıl cezasından bugüne kadar yattığı süre; 3.5 yıla denk gelen bu sürenin yanı sıra Manning'in 2010'da tutuklanmasının ardından maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle cezasından 112 gün daha silinecekti. Fakat 18 Ocak 2017 yılında Obama tarafından affedildi.
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı
Chelsea Manning, transseksüel'lerin Amerikan ordusuna girişinin yasak olduğu dönemde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçireceğini açıklamıştı. Yasak, bu yılın Temmuz ayında kaldırıldı. Manning, "Orduyu bu yasağı kaldırdığı için alkışlıyorum. Şimdi bana "ben" olabilmem için izin vermelerini istiyorum" demişti. Ancak Amerikan ordusu, o günden sonra Manning'in bu açıklamasına karşı bir yorum yapmadı. 28 yaşındaki Manning kısa bir süre önce, isteğini elde etmek için açlık grevine başlamıştı.
Hastaneden fotoğraf paylaştı
Manning, geçtiğimiz cumartesi günü hastanedeki yatağından, geçirdiği değişimi: "Yaklaşık 10 yıllık hapishane, tutukluluk, açlık grevi ve sigorta şirketi gibi olumsuzluklarla mücadelemin sonunda nihayet bu hafta ameliyat olabildim" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle