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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
21.10.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi

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Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi

ABD’nin çok gizli diplomatik yazışmalarını ifşa eden WikiLeaks’e belgeleri temin eden ve daha sonra hapiste cinsiyet değiştirme kararı alan eski asker Chelsea Manning, kendi sosyal medya hesabından hastanede kaydedilen fotoğrafını paylaştı.

Chelsea E. Manning (30), WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010'da Irak'ta tutuklanan, ulusal savunma iletişim bilgilerini yetkisiz bir kaynağa vermek ve düşmana yardım etmek dahil olmak üzere 22 adet suçla yargılanan, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri askeri olarak dünya gündemine oturmuştu.

14 Ağustos 2013 tarihinde Wikileaks sızıntısından yargılanan ABD'li Er Bradley (Chelsea) Manning, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth'taki hapishaneye gönderilmesi beklenen Manning'in 35 yıl cezasından bugüne kadar yattığı süre; 3.5 yıla denk gelen bu sürenin yanı sıra Manning'in 2010'da tutuklanmasının ardından maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle cezasından 112 gün daha silinecekti. Fakat 18 Ocak 2017 yılında Obama tarafından affedildi.

Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Chelsea Manning, transseksüel'lerin Amerikan ordusuna girişinin yasak olduğu dönemde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçireceğini açıklamıştı. Yasak, bu yılın Temmuz ayında kaldırıldı. Manning, "Orduyu bu yasağı kaldırdığı için alkışlıyorum. Şimdi bana "ben" olabilmem için izin vermelerini istiyorum" demişti. Ancak Amerikan ordusu, o günden sonra Manning'in bu açıklamasına karşı bir yorum yapmadı. 28 yaşındaki Manning kısa bir süre önce, isteğini elde etmek için açlık grevine başlamıştı.

Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi

Hastaneden fotoğraf paylaştı

Manning, geçtiğimiz cumartesi günü hastanedeki yatağından, geçirdiği değişimi: "Yaklaşık 10 yıllık hapishane, tutukluluk, açlık grevi ve sigorta şirketi gibi olumsuzluklarla mücadelemin sonunda nihayet bu hafta ameliyat olabildim" notuyla bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Dünyanın konuştuğu isimdi, cinsiyet değiştirdi

 

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