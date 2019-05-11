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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyanın kaynağını tükettik

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Dünyanın kaynağını tükettik

Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın yayınladığı rapora göre, dün itibarıyla bu yılın doğal kaynaklarını tamamen tükettik. 2019 yılı için 2.8 Dünya’ya daha ihtiyaç var.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın, AB ülkelerindeki tüketim hızını baz alarak hazırladığı araştırmaya göre, Dünya’nın sunduğu yıllık doğal kaynaklar dün itibarıyla tükendi. Bu, insanoğlunun kendisine sunulan yıllık doğal kaynak hakkını 7 ay öncesinden bitirdiği ve 2019’u tamamlayabilmek için 2.8 dünyaya daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 20’SİNİ AB KULLANDI

Avrupalıların kıtanın doğal ekosisteminin sunduğundan iki kat daha fazla kaynak tükettiğine dikkat çekilen raporda, yeryüzü nüfusunun yüzde 7’sini teşkil eden AB ülkelerinin, gezegenimizin kapasitesinin yüzde 20’sini kullandığı kaydedildi. AB’ye üye ülkeler arasında doğal kaynaklarını en hızlı tüketen ülkelerin başında Lüksemburg geliyor. Lüksemburg 2019 yılı doğal kaynak rezervini 16 Şubat tarihinde tüketirken, Almanya bu yıla ait kaynaklarını 3 Mayıs’ta tüketti.

EYLEMLERE DESTEK

WWF, dünya genelinde yüz binlerce öğrencinin iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyen hükümetleri protesto amacıyla düzenlediği ‘Gelecek için Cumalar’ eylemlerini desteklediğini ve yaşam kaynaklarının korunması konusunun bir an önce Avrupa siyasetinin gündemine alması gerektiğini belirtti.

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