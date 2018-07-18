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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.07.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Dünyanın izlediği zirve hakkında flaş açıklama! 'Gizli anlaşma yapılmadı'

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Dünyanın izlediği zirve hakkında flaş açıklama! 'Gizli anlaşma yapılmadı'

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Helsinki'de ilk kapsamlı görüşme için bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli anlaşma yapmadığını söyledi.

Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

Basın mensuplarının bu konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Antonov, "Vladimir Putin, her şeyi anlattı. Helsinki'de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı" dedi.

Antonov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.

Rus diplomat, ABD'den bu iddialarla ilgili ithamları değil, somut kanıtları beklediklerini vurguladı.

Antonov, "Sözde Rus müdahalesiyle ilgili olarak gazetecilerin de kullandığı moda bir ifadeyi kullanmak istiyorum: 100 fareyi toplasan 1 kaplan etmez. Ne kadar çok itham olsa da, önemli olan bizim talebimizdir, bulguları masaya koyun" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddialarını saçma olarak niteleyen Antonov, bugün itibarıyla bu konuda hiçbir somut kanıt bulunmadığının altını çizdi.

 

 

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