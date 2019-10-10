Dünyanın gündemi Barış Pınarı

ABD Başkanı Donald Trump, harekatın başlaması üzerine ilk değerlendirmesinde, operasyonun “kötü bir fikir” olduğunu söyledi. “Bir NATO ülkesi olan Türkiye bu sabah Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye iletti” diyen Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, sivilleri, Hıristiyanlar da dâhil dini azınlık mensuplarını korumaya ve bölgede insani kriz yaşanmamasını sağlamaya söz verdi. Türkiye artık kamplarda tutulan bütün IŞİD savaşçılarının cezaevinde kalmaya devam etmesinden ve IŞİD’in tekrar canlanmasını engellemekten sorumludur.”

Daha sonra Beyaz Saray’da gazetecilerin soruları yanıtlayan Trump, Türkiye’ye olası yaptırımlar konusunda Senatör Lindsey Graham’a destek verdi ve “Türkiye Kürtleri yok ederse ben de ekonomisini yok ederim. Daha önce Rahip Brunson konusunda bunu yaptım” dedi. Trump konuşmasını, “Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi istiyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı” şeklinde sürdürdü ve “Obama ile PKK’nın anlaşma yapması büyük hataydı” diyerek yaşananlar nedeniyle Obama yönetimini suçladı.

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtını başlatmasından sonra ABD Kongresi’ndeki etkili isimlerden de yaptırım çıkışı geldi. Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Trump yönetimi tarafından utanmaz bir şekilde terk edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Erdoğan’ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre’deki çabalara liderlik edeceğim” dedi. Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise “Türkiye, Suriyeli Kürt partnerlerimize saldırdığı için ağır bir bedel ödemeli. İki partili yaptırım tasarımızın tamamlanmasında sona geliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OPERASYONU DURDUR’ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birlik adına yaptığı açıklamada, “AB, Türkiye’ye tek taraflı askeri eylemlerine son verme çağrısı yapıyor” dedi. Türkiye’nin AB’nin ortağı ve Suriye krizinde önemli bir aktör olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’nin güvenlik endişelerinin üzerine askeri eylemle değil siyasi ve diplomatik yollarla gidilmeli” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’ye operasyonu durdurma çağrısı yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de “Türkiye’nin planı güvenli bölge oluşturmayı içerirse, AB’nin buna herhangi bir ödeme yapmasını beklemeyin” dedi.

NATO’DAN ORANTILI ADIM VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, operasyonda orantılı ve ölçülü hareket edilmesi konusunda Türkiye’ye güvendiğini söyledi. Yarın İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Stoltenberg, “Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, gerilimi arttıracak ve daha fazla insanın acı çekmesine neden olacak eylemlerden kaçınılması önemli” diye konuştu

BMGK VE ARAP BİRLİĞİ TOPLANIYOR

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye’nin Suriye’de operasyona başlamasının ardından bugün toplanma kararı aldı. Toplantıyı BMGK’nın 5 Avrupalı üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya talep etti. Türkiye ise operasyon hakkında BMGK’yı bilgilendirdi. Türkiye’nin BMGK Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu tarafından gönderilen mektupta, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için harekât başlatıldığı, operasyonda sivil halka verebilecek zararı önlemek için tüm önlemlerin alınmakta olduğu kaydedildi.

Mısır da, Türkiye’nin harekatıyla ilgili olarak Arap Birliği’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin operasyonu kınandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye harekâtının başlamasının ardından Türk büyükelçisini çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hollanda, Suriye’nin kuzey doğusuna Türk saldırısını kınıyor. Türkiye’yi bu yoldan dönmeye çağırıyoruz” denildi.

MACRON YPG’Yİ SARAYDA AĞIRLADI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü YPG’nin uzantısı SDG’nin Sözcüsü İlham Ahmed ile Elysee Sarayı’nda görüştü. Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin önceki gün yapıldığı belirtilerek, “Amaç, bölgede DEAŞ’a karşı savaşlarında Fransa’nın kendileriyle dayanışma içinde olduğunu göstermekti” denildi. Açıklamada, “Görüşme aynı zamanda, Fransa’nın Türkiye’nin olası askeri operasyonu konusunda çok endişeli olduğunu yinelemek için de bir fırsattı” ifadesi kullanıldı. Fransa’nın Suriye’de askeri gücü bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki sorunun çözümü için diyaloğun şart olduğunu söyledi. Şam yönetimi ve YPG/PKK terör örgütü temsilcileriyle görüştüklerini aktaran Lavrov, “Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması dâhil olmak üzere bu bölgedeki problemin çözümü için iki taraf arasında diyaloğun kurulmasını teşvik ettiğimizi vurguladık” dedi.

‘BÖLGE İÇİN FAYDALI DEĞİL’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtıyla ilgili “Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve bu giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir” dedi. Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyindeki sınırlarda güvenliğin Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu söyleyen Ruhani, Amerikalıların bölgeden çekilmesi ve buraya Esad rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savundu. Türkiye’den konuyu yeniden gözden geçirmesini ve dikkatli olmasını isteyen Ruhani, seçilen yolun Suriye, Türkiye ve bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü.

MACARİSTAN BLOKE ETTİ

AB, Türkiye’yi askeri operasyon başlatmaması için uyarmayı planlıyordu. Bu bağlamda hazırlanan taslak metin Macaristan tarafından somut bir gerekçe gösterilmeden bloke edildi. Macaristan vetosunu geri çektiğinde ise Barış Pınarı Harekâtı başlamıştı. Macaristan’ın bu hamlesi, operasyon öncesi olası bir uyarı ve kınamayı boşa çıkarırken sonrasında yapılan açıklamanın ilkine oranla ‘daha yumuşak’ olması sonucunu doğurdu. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

BATI’DA ENDİŞE KAYNAĞI

En büyük bileşenini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki bölgelerde tutulan terör örgütü DEAŞ militanları ile yakınlarının akıbeti Batı’da endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin başlattığı askeri operasyon ve ABD’nin bölgedeki askerlerini çekme kararıyla ilgili olarak İngiltere basını, bu gelişmenin “DEAŞ’ı yeniden diriltme ihtimali” taşıdığını öne sürdü. İngiliz Times gazetesi ise DEAŞ’lıların tutulduğu kampların güvenliğini sağlayan bazı SDG’lilerin, buraları terk ederek sınır bölgesine gittiklerini yazdı. Amerikan Washington Post gazetesi ise adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun SDG’lilerin DEAŞ’lıların tutulduğu cezaevlerini terk etmesi halinde müdahale

planı olmadığını aktardı.