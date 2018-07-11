Dünyanın gözü oradaydı... Mağaradan kurtarılan çocuklardan ilk görüntü!
Tayland'da mağaradan kurtarılan 12 çocuğun hastanedeki ilk görüntüleri paylaşıldı. Çocuklar, enfeksiyon riski nedeniyle aileleriyle temas ettirilmiyor.
12 çocuk ve antrenörleri 23 Haziran'da bir mağarada mahsur kalmıştı. Mahsur kalanlara geçen hafta ulaşıldı. Çocuklar, 15'inci günde başlatılan kurtarma operasyonuyla mağaradan çıkarıldı. Tahliye üç gün sürdü. Mağaradan çıkarılanlar hastanede müşahede altına alınmıştı.
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