Dünyanın gözü oradaydı... Bıraktı!
Sudan devlet televizyonu, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf’ın birazdan önemli bir açıklama yapacağını duyurdubin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı Öte yandan Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi Öte yandan konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan’a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle