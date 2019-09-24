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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.09.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Dünyanın gözü bu toplantıda

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Dünyanın gözü bu toplantıda

New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu toplantısında konuşan Trump, İran'a yaptırımların daha da şiddetleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da birşeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum.

Ayrımcılık dünyada devam ediyor, harekete geçmek lazım.

Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır.

Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğal gaz ve petrol üretiminde birinciyiz.

Uluslararası ticareti geliştirmek adına adımlar attık. 

Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.

Boris Johnson ile harika bir yeni ticaret anlaşması üzerine çalışıyoruz.

Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin 5 yıllık kalkınma planı için bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı.

Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır.

Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık.

İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir.

İran böyle yapmaya devam ettikçe yaptırımlar gevşemeyecek daha da şiddetlenecek. İran liderlerinin tehdit etmeyi bırakmaları gerekiyor.

Taliban vahşi saldırlarına devam etmekte kararlı. Afgan ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz, terörle mücadeleye devam edeceğiz.

Herkes savaşabilir, sadece en cesurlar barışı seçebilir.

İsrail ve komşuları arasında ilişkiler normalleşmeli.

Her ülke sınırlarını koruma hakkına sahiptir. Güney sınırımızda 27 bin asker konuşlandırdık.

İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi tehlikeye atmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın. ABD'ye giremeyeceksiniz, ülkenize döneceksiniz. Başkan olduğum sürece ülkemize giremeyeceksiniz.

Son derece baskıcı rejimler altında yaşayan ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı olacağız. Küba bunlardan biri. Diktatör Maduro Küba'nın bir kuklasıdır. Venezuela'ya bağımsızlığın geleceği günü bekliyoruz.

ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır. Güvenliğimizi korumak için yeni adımlar atacağız.

Sosyal medya ile halkın iradesi elinden alınıyor. Sosyal medya devleri insanların seslerini kesemez.

Kadınların hakların savunan ülkeler daha zengin. Din özgürlüğü ABD için çok önemlidir. Tüm insanlar için din özgürlüğünü destekliyoruz. Dini özgürlükler için ülkelerle çalışıyoruz.

ABD vatandaşlarının silah sahibi olmasını engelleyecek uluslararası anlaşmalara asla imza atmayacağım.

ABD vatandaşlarının silah sahibi olma hakkını koruyacağız. 

Özgürlük sadece vatanseverlerin iradesiyle gerçekleşir. 

 

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