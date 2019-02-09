Dünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü
GeriDünya Dünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
09.02.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Dünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü

Tonga yakınlarında 4 yıl önce su altı volkanik patlamasıyla oluşan adanın kuşlara ve çiçeklere ev sahipliği yapmaya başladığı belirlendi.

Güney Pasifik'teki 176 adalı Polinezya ülkesi Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında yaşam belirtilerinin görüldüğü açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, başkent Nuku'alofa'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında 4 yıl önce patlayan su altı volkandan püsküren lavların oluşturduğu adaya bir grup bilim adamı ziyaret gerçekleştirdi.

Tongalı jeologlar ve NASA'dan bilim adamlarının yer aldığı ekipte olduğunu aktaran Tonga Topraklar Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Taaniela Kula, ziyaret sırasında adada yaşayan kuş türlerine ve çiçeklere rastladıklarını belirtti.

Dünyanın en yeni adasındaki bitki örtüsü hakkında çevre adalarda yaşayan kuşların dışkısından geldiği ya da adanın kendi yapısında yetiştiği yönünde iki görüşün bulunduğunu dile getiren Kula, "Çünkü ada farklı türden kuşlarla dolu. Deniz kuşları bölgede yuva yapıyor, kraterin etrafında ürüyorlar ve aynı zamanda volkanın etrafındaki vadilerde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yeni adasında canlanma belirtisi görüldü

NASA, FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Hunga Tonga ve Hunga Ha'apai adalarının su altı volkanının patlamasından önceki birbirinden ayrı hallerini ve daha sonraki birleşik hallerini vizüalizasyon olarak yayınlayan NASA, adadaki çiçek ve kuşların fotoğraflarını da paylaştı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde olduğu açıklanan yeni adanın ortasında yeşil renkli suyla dolu bir krater gölü bulunuyor.

YENİ ADAYA İSİM ARANIYOR

Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında patladıktan sonra zamanla iki adayı birbirine bağlayan volkanik adanın birkaç yıl içinde deniz sularının yıpratmasıyla eriyerek yok olacağı bekleniyordu.

Ancak araştırmalara göre 30 yıl daha var olması beklenen ve birleştirdiği adaların ismiyle anılan dünyanın en yeni adasına isim vermek istediklerini belirten Kula, bu nedenle verilecek ismin belirlenmesi maksadıyla Krala ve Kabineye başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Güney Pasifik yer alan ve 176 adadan oluşan Tonga Krallığının başkenti Nuku'alofa. Bağımsızlığına 1970 yılında kavuşan ülkenin komşuları Samoa, Fiji ve Yeni Zelanda. İngilizce ve Tonga dillerinin resmi dil olduğu ülkede 2016 yılında yapılan nüfus sayımında göre 100 binden fazla kişi yaşıyor. Anayasal Monarşi ile yönetilen ülkenin başında Kral Tupou VI ve Başbakan Akilisi Pohiva bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması