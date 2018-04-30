Dünyanın en yaşlı örümceği arı sokmasından öldü
Dünyanın en yaşlı örümceği 43 yaşında öldü. Avustralya’da doğal ortamında yıllardır izlenen ve 16 Numara adı verilen ‘trapdoor’ (tuzak kapılı) türü dişi örümceğin ölüm sebebi, eşek arısı sokması olarak açıklandı.
16 Numara’dan sonraki en yaşlı örümcek ise Meksika’da bululan 28 yaşındaki bir tarantulaydı.
Trapdoor türü örümceklerin ömrü 5 ila 20 yıl arasında değişirken, 16 Numara’nın bu kadar uzun yaşaması ve ölümünün de doğal şekilde değil arı sokmasından olması bir başka ilginç nokta.
Avustralya’nın Perth kentindeki Curtin Üniversitesi’nden Leanda Mason, “Kayıtlardaki en yaşlı örümcek bu. Onun hayatı, bize trapdoor örümceklerinin davranışlarını ve nüfus dinamiklerini detaylı şekilde araştırmamızı sağladı” diyerek, ölen örümceğin yaptığı katkıyı anlattı.
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