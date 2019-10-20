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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
20.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı

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Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı

Avustralya'nın Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferini tamamladı.

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  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
  • Dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferi başarıyla tamamlandı
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New York - Sydney arasında Boeing 787-9 tipi uçakla yapılan ve 49 kişinin bulunduğu uçuş 19 saat 16 dakika sürdü. 16 bin 200 km'lik uçuşun pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi.

Şirket gelecek ay da İngiltere'nin başkenti Londra'dan Sydney'e bir deneme uçuşu yapacak.

Qantas sonuçlara göre, 2019 yılı bitmeden, bu rotalardaki uçuşlara başlayıp başlamama kararı alacak. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023'te başlaması öngörülüyor.

Uçuşta dört pilot dönüşümlü olarak görev yaptı.

Uçağa yakıt ikmali gerekmemesi için tam depoyla yola çıktı, yolcu sayısı kısıtlı tutuldu ve bagaj ya da kargo taşınmadı.

UÇUŞ SERSEMLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Qantas Havayolları, uçuşun insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek üzere iki üniversiteyle anlaştı.

Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari uçuş sersemliği (jetlag) yaşamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney'e göre ayarlamaları istendi ve doğu Avustralya'da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu.

Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek dağıtıldıktan sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi.

Uçuşta pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refleksleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı.

Qantas'ın CEO'su Alan Joyce "Bu havacılık sektörü için çok önemli bir ilk. Umuyoruz ki bu, yerkürenin bir ucundan diğer ucuna yapılmaya başlanacak düzenli uçuşların bir habercisi olur" dedi.

Reuters ise şu an hiçbir uçağın tam kapasite yolcu ve kargo ile bu kadar uzun bir mesafeyi gidecek yeterlilikte olmadığını aktarıyor.

Çok uzun direkt uçuşlar için rekabet son yıllarda hızlandı.

Singapur Havayolları Singapur'dan New York'ta 19 saat süren direkt uçuşunu geçen yıl başlatmıştı. Bu sefer, şu an en uzun ticari uçuş rotası.

Qantas da geçen yıldan bu yana Perth'ten Londra'ya 17 saat süren direkt seferler yapıyor. Katar Havayolları'nın ise 17 buçuk saat süren Auckland - Doha seferi bulunuyor.

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Son 24 saatte ne oldu? (20.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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