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    Dünyanın en şanslı çirkinleri!

    Feyzi ŞEKER
    16.02.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ’Ugly Models’ (Çirkin Modeller), kataloğuna başvuran adaylar, uzun boyunları, büyük çeneleri, patlak gözleri, kepçe kulaklarıyla şanslarını arıyor.

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    • Dünyanın en şanslı çirkinleri
    • Dünyanın en şanslı çirkinleri
    • Dünyanın en şanslı çirkinleri
    • Dünyanın en şanslı çirkinleri

    FARKLI dış görünüşlerini avantaja çevirmek isteyen genç-yaşlı kadın ve erkekler, dünyanın en büyük karakter modeli ajanslarından biri olan Ugly Models’ın kataloğunda yer almak için yarışıyor. Bu sayede filmlerde ve reklamlarda oynayıp hep para kazanıyorlar, hem de şöhret oluyorlar.
    Bu arada ajansa bir Türk de kayıtlı. Dünyanın en uzun boylu insanı olan Sultan Kösen, ‘çirkin modeller’den biri.
    Mardin doğumlu Sultan Kösen (35), 2.51 metre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Rekorlar kitabına göre Kösen, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı.

    Etiketler: avrupadan haberler , ingiltere , LONDRA , çirkin modeller , Ugly Models
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