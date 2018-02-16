Dünyanın en şanslı çirkinleri!

FARKLI dış görünüşlerini avantaja çevirmek isteyen genç-yaşlı kadın ve erkekler, dünyanın en büyük karakter modeli ajanslarından biri olan Ugly Models’ın kataloğunda yer almak için yarışıyor. Bu sayede filmlerde ve reklamlarda oynayıp hep para kazanıyorlar, hem de şöhret oluyorlar.

Bu arada ajansa bir Türk de kayıtlı. Dünyanın en uzun boylu insanı olan Sultan Kösen, ‘çirkin modeller’den biri.

Mardin doğumlu Sultan Kösen (35), 2.51 metre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Rekorlar kitabına göre Kösen, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı.