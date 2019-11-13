Dünyanın en pahalı saati: 31 milyon dolar
Kas hastası çocukların yararına her yıl organize edilen ve dünyanın önde gelen saat markalarının yer aldığı “Only Watch” etkinliği rekor bir fiyatla sonlandı.
İsviçre’nin Cenevre kentinde Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık arttırmada İsviçreli lüks saat üreticisi Patek Philippe’in “Grandmaster Chime 6300A” modeli 31 milyon dolara (179 milyon TL) alıcı buldu. Böylece Grandmaster Chime, ABD’li ünlü aktör Paul Newman’a ait Daytona Rolex’in 17.8 milyon dolarlık (103 milyon TL) rekorunu kırdı. Ön ve arka yüzünde 20 özel fonksiyonu bulunan saatin alıcısı açıklanmadı.
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