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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Keio Üniversitesi Hastanesi
27.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

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Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

Ağustos ayında Japonya'da doğan ve 268 gramlık ağırlığıyla 'dünyanın en küçük erkek bebeği' olarak kayda geçen bebek, hastaneden taburcu edildi ve sağlıklı bir şekilde evine gönderildi.

Ağustos ayında sezaryen ile dünyaya getirilen bebek, doğduğunda iki avuca sığacak kadar küçüktü.

İki ay erken doğan bebek, geçen haftaya kadar Tokyo'daki Keio Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

3 kilo 200 gram ağırlığa ulaşan bebeğin artık kendi kendisine beslenebildiği açıklandı.

Hayatının ilk beş ayını hastanede geçiren bebeğin annesi, "Hayata tutunabileceğinden emin değildim. Büyüyüp güçlenmesinin beni ne kadar mutlu ettiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

Bebeğin doktoru Takeshi Arimitsu, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Erken doğumlarda dahi bebeklerin sağlıklı bir hayat sürebilmesini sağlayabilecek tıbbi bilgiye eriştiğimizi gösterdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

Japonya'daki bu bebekten önce dünyanın en küçük erkek bebeği unvanı Almanya'da doğan 274 gram ağırlığındaki bebekti.

En küçük kız bebek unvanı ise 2015'te yine Almanya'da 252 gram ağırlıkla doğmuş olan bebeğe ait.

Keio Üniversitesi, Japonya'da 1 kilodan daha hafif doğan bebeklerin hayatta kalma oranının yüzde 90'a yükseldiğini ifade ediyor. Ancak 300 gramın altında doğan bebeklerde hayatta kalma oranı oran yüzde 50'ye düşüyor.

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