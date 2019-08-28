Dünyanın en küçük ada ülkesinde devlet başkanı seçildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünyanın en küçük ada ülkesinde devlet başkanı seçildi
GeriDünya Dünyanın en küçük ada ülkesinde devlet başkanı seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Nauru Cumhuriyeti Resmi İnternet Sitesi nauru-news.com
28.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Dünyanın en küçük ada ülkesinde devlet başkanı seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en küçük ada ülkesinde devlet başkanı seçildi

Güney Pasifik'te yer alan dünyanın en küçük ada ülkesi Nauru'da, devlet başkanlığına eski insan hakları avukatı Lionel Aingimea seçildi.

Nauru Cumhuriyeti'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, son 6 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Baron Waqa'nın hafta sonundaki seçimlerde yeniden Meclise girememesi üzerine parlamentoda seçime gidildi.

Eski Maliye ve Adalet Bakanı David Adeang ile Milletvekili Lionel Aingimea'nın yarıştığı devlet başkanlığı seçimini, 19 milletvekilinden 12'sinin oyunu alan Aingimea kazandı.

Yeni Devlet Başkanı Aingimea, seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Nauru'nun geleceği için tüm milletvekilleriyle birlik içinde çalışmak istediğini belirterek, "Benim vizyonum, Nauru'nun refahı ve gelişmesi için bir bütün olarak hep birlikte çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanlığında görev yapan ve 2016'da parlamentoya giren eski insan hakları avukatı Aingimea, üç yıl boyunca Nauru'nun 15. Devlet Başkanı olarak görev yapacak.

NAURU, DÜNYANIN EN KÜÇÜK 3'ÜNCÜ ÜLKESİ

Dünya Bankası verilerine göre, yaklaşık 13 bin 500 kişinin yaşadığı Nauru, Vatikan ve Monaco'nun ardından dünyanın en küçük 3'üncü ülkesi konumunda. Aynı zamanda 21 kilometrekare yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru, gelirini gittikçe azalan fosfat yataklarından sağlıyor.

Başkenti Yaren olan Nauru, son yıllarda Avustralya'ya teknelerle gelen sığınmacıların yakalanarak gönderildiği ülke olarak adını duyurdu.

Avustralya, ülkeye ulaşan sığınmacıları yakalayarak, komşuları Papua Yeni Gine ve Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Avustralya yönetimindeki söz konusu kamplar, cinsel taciz, saldırı ve intihar vakalarıyla gündeme gelmiş, insan hakları savunucuları da merkezlerin kapatılması için çok sayıda gösteri düzenlemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay
Dünyanın 'akciğerleri' yanıyor! Kontrol altına alınamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli açıklamalar