Dünyanın en iyi dağcıları çığ altında
Dünyanın yaşayan en iyi dağcıları arasında gösterilen Avusturyalı David Lama (28), Hansjörg Auer (35) ve Amerikalı Jess Roskelley (36), Kanada’daki Howse Peak Dağı’na tırmandıkları sırada çığ düşmesi üzerine kayboldu.
Dağcıların tırmanış sırasında kullandıkları malzemelerin bulunduğunu açıklayan yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının durduğunu duyurdu. Kanada Parkları’ndan yapılan açıklamada üç dağcının öldüğünün varsayıldığı belirtildi.
Avusturyalı dağcılar David Lama ve Hansjörg Auer.
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