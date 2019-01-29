Dünyanın en iyi avcısı peşine düştü
15 milyon sterline Premier Lig’deki takımına transfer olduğu Cardiff kentine gitmek için Fransa’nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala’yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağırıldı.
Arama çalışmalarına katılan 60 yaşındaki tecrübeli denizbilimci David Mearns, futbolcuyu çoklu deniz radarı ve son teknoloji denizaltı araçlarıyla arayacak. Sala’nın hayranları bir kampanya başlatarak 260 bin sterlin topladı. Bu parayla uçağı bulmak için tarama gemisi kiralandı. Gemi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.
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