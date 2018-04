Dünya’nın 'düz' olduğuna inanan gençlerinin sayısı artıyor

“Dünya düzdürcüler”in (Flat Earthers) sayısı gittikçe artarken, bu konuya ciddi olarak kafaya takmış olanların ‘Düz Dünya Topluluğu’ (Flat Earth Society) adında bir de grubu bulunuyor. Tesla Motors’un dahi girişimcisi Elon Musk da bu grupla birçok kez alay etse de, grubun argümanları gençleri şimdiden etkilemiş gibi görünüyor.

GENÇLER ŞÜPHELİ

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov, ABD’de yaptığı bir araştırmada, 18-24 yaş arasındaki gençlerin sadece yüzde 66’sının Dünya’nın yuvarlak olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak özellikle 2000’li yıllarda doğan gençler, bu konuya daha da şüpheli yaklaşıyor. Henüz küçük bir oranda olsa da endişe verici bir biçimde, ankete katılanlar 18-24 yaş arası gençlerden yüzde 9’u, “Dünya’nın yuvarlak olduğuna inansa da son zamanlarda bu konuda şüphe duyduklarını” belirtti.



Araştırmada 5 adet ifade yer aldı ve katılımcılardan bu ifadelerden kendilerine en uygun gördüklerini seçmeleri istendi:

1- Her zaman Dünya’nın yuvarlak olduğuna inandım

2- Her zaman Dünya’nın yuvarlak olduğuna inandım ama son zamanlarda şüpheliyim/şüphelerim var

3- Her zaman Dünya’nın düz olduğuna inandım ama son zamanlarda şüpheliyim/şüphelerim var

4- Her zaman Dünya’nın düz olduğuna inandım

5- Diğer/Emin değilim

Araştırmaya katılanların yaş aralıkları ise 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 ve üstü olarak belirlendi. En çarpıcı sonuçlar ise 18-24 yaş aralığında gözlemlendi. Zira, yaş büyüdükçe, Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanma oranı yüzde 94’e kadar çıktı.



Dindarlık ile Dünya'nın düz olduğuna inanlar arasında net bir bağlantı gözlemlenmedi.

CİNSİYET, SİYASİ GÖRÜŞ, GELİR DÜZEYİ VE İNANÇ SONUÇLARDA ETKİLİ OLDU

Araştırmadaki bir başka çarpıcı sonuç ise ankete katılan erkeklerin yüzde 86’sı Dünya’nın yuvarlak olduğuna inanırken kadınların yüzde 83’ü bu fikri paylaşıyor. Bu oran ABD’deki Cumhuriyetçiler’de yüzde 89 iken, Demokratlar’da yüzde 83 olarak belirlendi. Araştırmadaki bir diğer belirleyici faktör ise gelir düzeyi oldu. Yılda 40 bin doların altında geliri olanların yüzde 79’u, “Her zaman Dünya’nın yuvarlak olduğuna inandım” derken, yılda 80 bin dolar ve üzeri gelir elde edenlerin ise yüzde 92’si buna inandıklarını belirtti. Son olarak, inançların da Dünya’nın şeklini algılama konusunda belirleyici olduğu görüldü. “Dünya düzdürcüler”in yüzde 50’sinden fazlası kendisini ‘dindar’ olarak tanımlarken, bunların sadece yüzde 17’si ‘hiç dindar olmadıklarını’ aktardı.



Soldan sağa sırasıyla; B.o.B, Tila Tequila ve Freddie Flintoff, Dünya'nın düz olduğuna inandıklarını açıklayan ünlülerden bazıları...

Bu sonuçlar ve veriler ışığında “Dünya düzdürcüler”in belirgin bir portresini çıkarmak zor olsa da sonuç olarak, gençler arasında bu akımın artış gösterdiğini söylemek mümkün. Öte yandan, gençlerin takip ettiği bazı ünlülerin Dünya’nın düz olduğuna inandıklarını açıklamaları ve bu konudaki araştırmaların internette hızla yayılması gençlerin bu konudaki merakını arttırmış olabilir.



Boston Celtics’te forma giyen NBA yıldızı Kyrie Irving de, “Dünya düzdür” teorisine inandığını, gezegenin hiç gerçek bir fotoğrafı olmadığını belirtmişti.

İNTERNET ORTAMINDA GERİLLA FAALİYATİ

Ortaçağ’da Kilise, Dünya’nın düz olduğunu iddia ediyordu ancak dönemin fizikçileri ve düşünürleri bu fikre karşı çıkarak Dünya’nın yuvarlak olduğu yönünde araştırmalar yürütüyordu. Nitekim modern astrofizik, Dünya’nın yuvarlak olduğunu kabul ediyor ve neredeyse tüm bilimsel çalışmalar bu varsayımla yürütülüyor. Dünya düzdürcüler ise komplo teorilerine dikkat çekmek amacıyla, özellikle internet ortamında, hummalı bir gerilla çalışma yürütüyor. Dolayısıyla, bu verilere interneti sıklıkla kullanan çocukların ve gençlerin erişimi de aynı oranda fazlalaşıyor.

‘Evrim Ağacı’ sayfasında da ‘Dünya Düzdürcüler’in faaliyetleri şu şekilde ifade ediliyor: “Bu kişilerin bazıları Dünya’nın düz olduğuna inanmadıkları halde insanlarla alay edebilmek amacıyla bu tarz iddiaları yayabilirler, ancak bunların haricinde uzun yazılar, hesaplamalar ve videolar hazırlayıp, ortada bir NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) komplosu olduğuna inanıp sanki her birimiz aktör Jim Carrey’nin başrolde oynadığı The Truman Show (1998) filmindeki karaktermişiz gibi iddialarında ciddi olan insanlar da bulunmaktadır.”