‘Dünyanın daha tehlikeli olmasının sebebi ABD’
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, günümüzde insanlık daha tehlikeli bir dünyada yaşamak zorunda kaldıysa bunun ABD’den kaynaklandığını söyledi.
Moskova’da Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile görüşmeleri sonrasında düzenlenen basın toplantısında “Daha tehlikeli bir dünya”nın sorumlusunu ABD olarak tarif eden Lavrov, “Dünyamız her geçen gün daha tehlikeli bir yer olmaya başladı. Nükleer silahların kullanılması ihtimali şimdiye kadar görülmedik derece artmıştır. Bunun nedeni ise Washington yönetiminin uyguladığı silahlanma politikalarıdır. ABD bir yandan bizimle imzaladığı kısa ve orta menzilli nükleer başlıklı füzeler anlaşmasından çekilmeye hazırlanırken, diğer taraftan nokta vuruşlu taktik W76-2 füzesini geliştiriyor. Dönüşü olmayan adım atılmadan önce biz Rusya olarak ABD yönetimini bir kez daha görüşme masasına oturmaya davet ediyoruz” dedi.
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