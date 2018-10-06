Dünyanın başkomiseri kayboldu
INTERPOL başkanının eşi, Meng’in en son 29 Eylül’de Çin’e gitmek için yola çıktığını ancak uçağa binip binmediği konusunda bilgisi olmadığını, o günden beri 65 yaşındaki Meng’den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.
Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlattı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Paris Muhabiri Hugh Schofield’a bilgi veren bir yetkili, Meng’in Fransa’da kaybolmadığını söyledi. Çin Komünist Partisi’nde de (ÇKP) önemli görevler üstlenen Meng, 2016 yılında Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu.
2020’YE KADAR GÖREVDE
Geçmişte Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekilliği de dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Meng Hongwei, 2016 yılından bu yana Interpol’ün başında bulunuyor. Emniyet ve güvenlik alanında 40 yıllık tecrübesi bulunan Meng’in Interpol’deki görev süresinin 2020’de sona ermesi öngörülüyor. Geçen yıl temmuz ayında Meng, siber suçlara karşı yasal yaptırımların önemini vurgulayan bir konuşma yapmıştı. Gözlemciler, bu konuşmayı Çin hükümetinin konuya dair genel görüşü olarak değerlendirmişti.
İKTİDAR KAVGASI YÜZÜNDEN Mİ
Meng Hongwei’nin göreve seçilmesinin ardından insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Pekin yönetiminin ülke dışında bulunan Çinli muhaliflerin peşine daha rahat düşebileceğinden endişe ettiğine yönelik bir açıklama yayımlamıştı.
Çin hükümeti ülke dışındaki vatandaşlarının yakalanması için daha önce de Interpol’e başvurmuş, 2014 yılında yolsuzlukla suçladığı yaklaşık 100 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı. Fransız basını, nisan ayında Komünist Parti Komitesi’ndeki koltuğunu kaybeden Meng’in ortadan kaybolmasının Çin’deki siyasi elit arasındaki kavga yüzünden olabileceğini öne sürdü.
BİLGİ NOTU
Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol’ün ana işlevi, farklı ülkelerdeki emniyet güçlerinin aranan şüphelilerle ilgili birbirini haberdar etmede bir mekanizma oluşturması olarak tanımlanıyor. Interpol başkanlığı sembolik bir görev olarak nitelendiriliyor. Gündelik işler Interpol Genel Sekreteri tarafından yürütülüyor.
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