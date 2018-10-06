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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.10.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Dünyanın başkomiseri kayboldu

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Dünyanın başkomiseri kayboldu

INTERPOL başkanının eşi, Meng’in en son 29 Eylül’de Çin’e gitmek için yola çıktığını ancak uçağa binip binmediği konusunda bilgisi olmadığını, o günden beri 65 yaşındaki Meng’den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlattı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Paris Muhabiri Hugh Schofield’a bilgi veren bir yetkili, Meng’in Fransa’da kaybolmadığını söyledi. Çin Komünist Partisi’nde de (ÇKP) önemli görevler üstlenen Meng, 2016 yılında Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu.

2020’YE KADAR GÖREVDE

Geçmişte Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekilliği de dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Meng Hongwei, 2016 yılından bu yana Interpol’ün başında bulunuyor. Emniyet ve güvenlik alanında 40 yıllık tecrübesi bulunan Meng’in Interpol’deki görev süresinin 2020’de sona ermesi öngörülüyor. Geçen yıl temmuz ayında Meng, siber suçlara karşı yasal yaptırımların önemini vurgulayan bir konuşma yapmıştı. Gözlemciler, bu konuşmayı Çin hükümetinin konuya dair genel görüşü olarak değerlendirmişti.

İKTİDAR KAVGASI YÜZÜNDEN Mİ

Meng Hongwei’nin göreve seçilmesinin ardından insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Pekin yönetiminin ülke dışında bulunan Çinli muhaliflerin peşine daha rahat düşebileceğinden endişe ettiğine yönelik bir açıklama yayımlamıştı.
Çin hükümeti ülke dışındaki vatandaşlarının yakalanması için daha önce de Interpol’e başvurmuş, 2014 yılında yolsuzlukla suçladığı yaklaşık 100 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı. Fransız basını, nisan ayında Komünist Parti Komitesi’ndeki koltuğunu kaybeden Meng’in ortadan kaybolmasının Çin’deki siyasi elit arasındaki kavga yüzünden olabileceğini öne sürdü.

BİLGİ NOTU

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol’ün ana işlevi, farklı ülkelerdeki emniyet güçlerinin aranan şüphelilerle ilgili birbirini haberdar etmede bir mekanizma oluşturması olarak tanımlanıyor. Interpol başkanlığı sembolik bir görev olarak nitelendiriliyor. Gündelik işler Interpol Genel Sekreteri tarafından yürütülüyor.

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