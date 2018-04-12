Dünyanın başı döndü! Trump'tan bir açıklama daha
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusu masaya yatırmak üzere bugün toplanacaklarını, bu konudaki kararın ise yakın zamanda verileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Suriye konusundaki ihtimalleri bugün Ulusal Güvenlik Toplantısı'nda görüşeceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ''Bugün Suriye toplantısı yapacağız, yakında karar vereceğiz'' dedi.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.
Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
İŞTE TRUMP'IN ÖNCEKİ TWEET'LERİ
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2018
Trump bugün attığı tweet'te şu ifadeyi kullandı; "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Bu çok yakın ya da hiç de yakın olmayan bir zaman olabilir. Her durumda, benim yönetimim altındaki ABD DEAŞ'tan bölgeyi temizleyerek harika bir iş çıkardı. 'Teşekkür ederiz ABD'miz nerede?"
Trump dün Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.
ABD Başkanı, benzer bir şekilde Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" ifadelerini kullanmıştı.
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