Dünyanın başı döndü! Trump'tan bir açıklama daha

ABD Başkanı Donald Trump, ''Bugün Suriye toplantısı yapacağız, yakında karar vereceğiz'' dedi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

İŞTE TRUMP'IN ÖNCEKİ TWEET'LERİ

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”