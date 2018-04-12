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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
12.04.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Dünyanın başı döndü! Trump'tan bir açıklama daha

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Dünyanın başı döndü! Trump'tan bir açıklama daha

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusu masaya yatırmak üzere bugün toplanacaklarını, bu konudaki kararın ise yakın zamanda verileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Suriye konusundaki ihtimalleri bugün Ulusal Güvenlik Toplantısı'nda görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ''Bugün Suriye toplantısı yapacağız, yakında karar vereceğiz'' dedi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

İŞTE TRUMP'IN ÖNCEKİ TWEET'LERİ


Trump bugün attığı tweet'te şu ifadeyi kullandı; "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Bu çok yakın ya da hiç de yakın olmayan bir zaman olabilir. Her durumda, benim yönetimim altındaki ABD DEAŞ'tan bölgeyi temizleyerek harika bir iş çıkardı. 'Teşekkür ederiz ABD'miz nerede?" 

Trump dün Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.

ABD Başkanı, benzer bir şekilde Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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