Dünyadan taziye ve destek mesajları

◾ KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve hükümetin tüm üyeleri bir dizi taziye mesajı yayınladı. Başbakan Tatar, “Allah Türkiye’yi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden ve depremlerden korusun” ifadelerini kullandı.

◾ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yolladığı mektupta “Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” ifadeleri yer aldı.

PUTİN’DEN TELGRAF

◾ Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz” dedi.

◾ Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda, İstanbul’dan döndükten sonra Türkiye’nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.Merkel, “Alman hükümeti adına size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

◾ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yolladığı telgrafta şöyle dedi: “Can kaybı ve yıkıma yol açan deprem nedeniyle Türkiye halkına başsağlı diliyorum. Rusya, bu doğal afet neticesinde yakınlarını kaybedenlerin acısını sizinle birlikte paylaşıyor. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum.”

◾ ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye’deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz” denildi.

◾ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla. Dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız” dedi.

◾ Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına içten taziyelerini sunduğu bir mesaj yayımladı.

ACİL ŞİFA DİLEĞİ

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile İran, Gürcistan, İtalya, Finlandiya ve İsrail dışişleri bakanlıkları yayınladıkları mesajlarda ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

‘DUALARIMIZ KURBANLAR İÇİN’

◾ Ankara’daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, taziye ve destek mesajlarını iletti.

◾ Twitter’dan taziye dileklerini ileten Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Kral 2. Abdullah’ın talimatıyla Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak, ülkesinin Türkiye’ye taziye ve desteklerini iletti.

◾ Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter’dan taziye mesajında, “Bu zor zamanda Türk halkıyla güçlü dayanışmamı ifade ediyorum” ifadesini kullandı.

◾ Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, “Dualarımız bu zor durumda kurbanlar ve aileleri ile birlikte. Allah herkesi korusun” mesajını Twitter hesabından paylaştı.

◾ Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios da sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye’ye başsağlığı diledi.

◾ İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, sosyal medyadan “İspanya, deprem kurbanlarının aileleri ve arkadaşlarıyla yas tutuyor” paylaşımında bulundu.

◾ Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, “Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye.” mesajını paylaştı.

◾ Eski Afganistan Dışişleri Bakanı İdris Zaman, Twitter’dan, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, “Türk kardeşlerimiz dualarımızda.” ifadesine yer verdi.

BAKANDAN TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE YUNANCA TEŞEKKÜR

Elazığ depremi, 1999 Marmara depreminde olduğu gibi, Yunanistan’da gündemi değiştirdi. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırasının imzalanmasından sonra haftalardır karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Atina-Ankara hattında ilk kez ılımlı mesaj trafiği yaşandı.



Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Elazığ’daki deprem haberinin duyulması üzerine cuma gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu t arayarak başsağlığı dileklerini ilettiler. İstenmesi halinde de, Yunan arama-kurtarma ekiplerini Türkiye’ye göndermeye hazır olduklarını vurguladılar.



Çavuşoğlu da sosyal medya hesabında Türkçe, İngilizce ve Yunanca’da “Depremden hemen sonra arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten komşumuz Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Dendias’a gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



RUMLARDAN MESAJ



Türkiye’nin tanımadığı Kıbrıs Rum Kesimi de deprem nedeniyle Yunanca ve Türkçe başsağlığı mesajı yayınladı. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz yaralı ve etkilenmiş olanlarla, kurtarma ekiplerine en iyi sonuçlarını diliyoruz.” (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)