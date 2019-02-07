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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.02.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

'Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si Afrika ve Asya'da'

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'Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si Afrika ve Asya'da'

32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde üye ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

Bu yıl mülteciler ve yerinden edilenlerin merkeze alınacağı zirve öncesinde yapılan toplantının açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıtadaki göç rakamlarına ilişkin önemli veriler paylaştı.

Göç sorununun çok boyutlu ve çetrefilli bir sorun olduğuna işaret eden Songwe, özellikle yerinden olan kadın ve çocukların çoğunun hikayelerinin benzer olduğuna işaret etti.

"Bugün Afrika kıtasında 14,7 milyon yerinden edilmiş kişi, 7,3 milyon mülteci var." diyen Songwe, toplam 22 milyon kişinin sadece 2 milyonun 2018'in ilk 6 ayında evini terk edenlerden oluştuğunu ifade etti.

Asya ve Afrika kıtasının dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sini barındırdığını söyleyen Songwe, dünyada yerinden edilen kişilerin dörtte üçünün de bu iki kıtada olduğunu belirtti.

Songwe, krizin çözümü için iyi yönetime, sağlam kurumlara ve liderliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"SAFLARI SIKILAŞTIRMAKTAN BAŞKA ALTERNATİF YOK"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de kıtada ihtiyaç duyulan entegrasyona vurgu yaparak dünyadaki son gelişmelere atıfta bulundu.

Dünyada tek taraflılığın gittikçe yükselen bir politika olduğunu vurgulayan Muhammed, "Tek taraflılığın yükselişi bizlere safları sıklaştırmaktan başka alternatif bırakmıyor." dedi.

Muhammed, tek taraflılığının yükseldiği bir dönemde Afrika Para Fonu ve Afrika Merkez Bankası gibi kuruluşların aktif olarak çalışmasının ticaret ve ekonomi için elzem olduğunu ifade etti.

Bu dönem "Mülteciler, Ülkesine Dönenler ve Ülke İçinde Yerinden Olanlar: Afrika'da Zorla Yerinden Edilmeye Yönelik Kalıcı Çözümler" temasıyla yapılacak zirveye kıtadan çok sayıda liderin katılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, zirvede, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'den boşalacak Afrika Birliği Dönem Başkanlığı koltuğuna yeni bir liderin seçilmesi bekleniyor.

Zirve, 10-11 Şubat'ta Etiyopya'da yapılacak.

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