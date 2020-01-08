Dünyada İran alarmı

IRAK: İMZALI ÇEKİLME MEKTUBU ALDIK

ABD’nin Irak’taki askerlerini çekeceğini ima eden bir mektup ortalığı karıştırdı. Pentagon, mektubun taslak olduğunu ve yanlışlıkla dolaşıma girdiğini söylerken, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi bunun aksini iddia etti. Abdulmehdi dün akşam yaptığı açıklamada, Amerikan birliklerin Irak’tan çekileceğine dair “imzalı” mektup aldıklarını belirtti. Abdulmehdi, “Mektup, ABD güçlerinin Irak’tan çıkarılması amacıyla yeniden konumlandırılmasını içeriyordu. Bu resmi bir mektup, yazıcıdan çıkan ya da tesadüfen bize ulaşmış bir kâğıt parçası değil” dedi. Başbakan ayrıca, önce Arapça çevirisi hatalı bir versiyonun kendilerine ulaştığını, düzeltme talep ettiklerini, ardından yeni halinin gönderildiğini anlattı.

ABD’DEN YALANLAMA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Irak’tan çekilme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Önceki gün “(Mektubun) Nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Irak’tan ayrılma yönünde bir karar yok” açıklaması yapan Esper dün de, “Kafa karışıklığı yaratmak isteyenler olabilir. Irak’tan çekilmiyoruz. Bu konudaki politikamızda bir değişiklik yok” dedi. Irak parlamentosu, Süleymani suikastinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde bağlayıcı olmayan karar almıştı.

ABD ZARİF’E VİZE VERMEDİ

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşma yapmak için New York’a gitmek isteyen İran’ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize vermediği ortaya çıktı. ‘CBS Bu Sabah’ programına katılan Cevad Zarif, ABD’nin BM Genel Sekreteri’ne “Talebi gözden geçirecek vaktimiz yok” yanıtını verdiğini söyledi. Zarif, perşembe günü BMGK’da bir konuşma yapmayı planlıyordu.

İRAN, ABD ORDUSUNU ‘TERÖRİST’ İLAN ETTİ

İRAN parlamentosu, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi emrini veren ABD ordusu ile ona bağlı tüm kurum ve şirketleri ‘terörist’ ilan etti. Parlamentonun ‘acil’ koduyla onayladığı yasa, milletvekillerinin ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları eşliğinde oybirliğiyle kabul edildi. ABD yönetimi de nisan ayında İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü listesine eklemişti.

AB’DE KRİZ MESAİSİ

GENERAL Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından tırmanan gerginliğin düşmemesi, Libya’da ise Sirte’nin Hafter güçlerine geçmesi Avrupa Birliği’nde olağanüstü diplomatik trafiğe neden oldu. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in de katılımıyla Libya konusundaki son gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantıdan çatışmalara ve dış müdahalelere son verilmesi mesajı çıktı. Borrell, Türkiye’nin asker gönderme hamlesinin endişeleri arttırdığını belirtirken İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, “Türkiye, şu anda Libya’da sona ermesi gereken savaşta önemli ülkelerden biri” dedi.

Beşli formattaki bu toplantının ardından ise İran ile nükleer anlaşmanın imzacılarından olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakanları bir araya geldi. Ortak tavır arayışı sürerken AB Komisyonu bugün, Birlik dışişleri bakanları da cuma günü İran mesaisine devam edecek. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)