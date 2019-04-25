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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP images
25.04.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

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Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

Dünya genelinde geçen yıl tropik bölgelerde yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Ormanların durumuna ilişkin güncel bilgi sağlayan "Küresel Orman İzleme" platformunun raporunda, 2018 yılında tropik bölgelerde neredeyse 12 milyon hektar orman arazisinin yok olduğu, bunun dakikada 30 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yitirilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Raporda, tahribatın özellikle "bakir" olarak nitelendirilen ormanlık alanlarda devam etmesinin en kaygı verici gelişme olduğu, geçen yıl Belçika büyüklüğünde balta girmemiş ormanlık alanın yok olduğuna işaret edildi.

Biyo çeşitliliğin devamı için kritik öneme sahip bu alanlarda çok sayıda farklı canlı yaşıyor, bu alanların aynı zamanda karbondioksit deposu olarak önemli işleve sahip olduğu ifade ediliyor.

Geçen yıl 1,3 milyon hektar ormanın yok olduğu Brezilya'nın, tahribat oranında en üst sırada yer aldığı kaydedilirken, orman kaybına en fazla rastlanan ülkeler listesinde Brezilya'yı sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya ve Bolivya'nın takip ettiği görüldü.

Öte yandan ormanlık alan kaybında en olumlu örneğin Endonezya olduğu ifade edildi. Ülkede orman tahribatı, hükümet desteğiyle uygulanan politikalar sayesinde yaklaşık yüzde 40 azaltıldı. Şirketlere yönelik hukuki yaptırımlar ve cezalar sayesinde Endonezya'da orman kaybının son 15 yılın en düşük seviyesinde gözlemlendiği kaydedildi.

Uzmanlar, 2018'in, rakamlar her ne kadar 2016 ve 2017'ye göre düşüş gösterse de 2001 yılından bu yana kayıt altına alınan veriler içinde en fazla tahribatın gözlendiği yıllardan biri olduğuna işaret ediyor.

Ticari ve tarımsal faaliyetler nedeniyle son yıllarda milyonlarca hektar orman yok oldu.

Özellikle 2016 yılında orman tahribatı zirve yaparken, son iki yıldaki olumlu gelişmelere rağmen uzmanlar geçen 20 yılda genel gidişatın olumsuz olduğu görüşünü taşıyor.

Uzmanlar her bir hektar orman kaybının, yerküreyi iklim değişikliği konusunda en kötü senaryoya daha da yaklaştırdığını vurguluyor.

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