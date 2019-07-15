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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.07.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Dünyada 15 Temmuz anma programları düzenlendi

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Dünyada 15 Temmuz anma programları düzenlendi

ABD'nin New York kenti ve New Jersey eyaletinde ayrıca Kanada'nın başkenti Ottawa'da 15 Temmuz anma programları düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye ve Ortadoğu ülkelerindeki darbeler ve etkileri tartışıldı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde New York’taki Türk ve Müslüman sivil toplum örgütlerinin katılımıyla panel düzenlendi.

“Ortadoğu’da Demokrasilerin Yıkılışı” başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan Türk iş insanı Murat Güzel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ABD’nin yeterince tepki vermemesini eleştirerek, “ABD’nin bu tutumu ülkenin kurucu babalarının prensiplerine aykırıydı, bu tavrı dünyadaki imajını sarstı.” diye konuştu.

Panele Türkiye’den konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Muaz Ergezen de son 12 yılda Türkiye’de üç darbe girişimi olduğunu söyledi.

Ergezen, “Bugün 15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bütün bilgilere sahibiz.” ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün tehdit ve baskılarla ülkede bir hegemonya oluşturmaya çalıştığını anlatan Ergezen, kendi içinde gizli bir hiyerarşi ve kodlaması bulunan örgütün başta ülkedeki polis ve asker olmak üzere devletin tüm organlarına sirayet etmeye çalıştığını aktardı.

NEW JERSEY'DE 15 TEMMUZ PROGRAMI

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türklerin yoğunlukla yaşadığı Paterson bölgesindeki Akba Hall'da düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programına Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu Üyesi Behram Turan'ın yanı sıra Türk toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başkonsolos Alper Aktaş, etkinliğe katılan Türk toplumunun birlik ve beraberliğini görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Aktaş, "Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin yaptığı o ihanet, yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan inanılmaz bir andı. Buna rağmen kalbi vatan için, ezan için, millet için, din için, çocukları ve torunları için atanlar tankların karşısına çıktı. Tanklar çelikten olabilir ama asıl çelikten olan insanın iradesidir, azmidir. Allah’a çok şükür Türk milletinin azmi ve iradesi karşısında durabilecek de ne bir tank vardır ne bir top vardır. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network" belgeseli gösterildi.

OTTAWA’DA 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından Kanada’nın başkenti Ottawa’da anma töreni düzenlendi.

Centrepointe Tiyatrosu’nda düzenlenen törene, Kanadalı bazı milletvekilleri, basın mensupları, akademisyenler, kordiplomatik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kanada Türk toplumu üyelerinden oluşan 200’e yakın davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türk halkının demokrasiye bağlılığını ve millet iradesinin mutlak üstünlüğünü vurguladı.

15 Temmuz gecesi yaşananların yer aldığı videoların da gösterildiği anma töreninde Ottawa Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Necmettin Emre, FETÖ'nün yapısı, hedefleri, faaliyetleri ve taktikleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Törende, Ottawa Türk Merkezi İmam-Hatibi Süleyman Aydın tarafından, 15 Temmuz gecesi başta olmak üzere, vatan ve millet uğruna mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitler için de Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz 2016 gecesi çektikleri fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

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