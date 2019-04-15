Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
GeriDünya Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
15.04.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Katedralden uzak durulması çağrısı yapılırken kulesinin yıkıldığı ve çatısının tamamen çöktüğü belirtildi. Macron olay yerine giderek bilgi alırken, yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

61
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. 

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedralinde yangın çıktı

MACRON OLAY YERİNE GİTTİ

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron’un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un olay yerine giderek bilgi aldığı öğrenildi. 

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan 850 yıllık katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi. 

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedralinde yangın çıktı

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

Trump: Yangını izlemek çok korkutucu

ABD Başkanı Donald Trump, yangına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkutucu. Uçan su tankerleri kullanılabilir. Hemen harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

13 MİLYON TURİSTİ AĞIRLIYORDU

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl yaklaşık 13 milyon turisti ağırlıyor.

Ayrıntılar gelecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye tepki!

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 147'ye çıktı

Trump'tan Boeing 737 Max tavsiyesi

Yemen'de Fransa'nın silahları kullanılıyor iddiası