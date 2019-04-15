Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Katedralden uzak durulması çağrısı yapılırken kulesinin yıkıldığı ve çatısının tamamen çöktüğü belirtildi. Macron olay yerine giderek bilgi alırken, yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.
Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.
Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.
MACRON OLAY YERİNE GİTTİ
Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron’un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un olay yerine giderek bilgi aldığı öğrenildi.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.
Öte yandan 850 yıllık katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.
ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR
Yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.
Trump: Yangını izlemek çok korkutucu
ABD Başkanı Donald Trump, yangına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkutucu. Uçan su tankerleri kullanılabilir. Hemen harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.
13 MİLYON TURİSTİ AĞIRLIYORDU
Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl yaklaşık 13 milyon turisti ağırlıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle