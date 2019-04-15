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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.04.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu!

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Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin çatısında dün akşam yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarihi binayı sararken, 96 metrelik en büyük kule çevredekilerin gözyaşları ve çaresiz bakışları arasında devrildi. 6 saat süren yangın sonrası katedral kullanılamaz hale geldi. Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı. Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu. Öte yandan, Fransa İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi. Nunez, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

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  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
  • Notre Dame Katedralinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TÜM dünya dün akşam bir tarihin kül oluşuna canlı yayınlarda şahit oldu. Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde dün yerel saatle 17.50’de (TSİ 18.50) yangın çıktı. Gotik mimarinin klasiklerinden 856 yıllık yapının çatısında başlayan yangın, katedralin 96 metrelik en yüksek kulesinin yıkılmasına ve çatının tamamen çökmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni tespit edilemezken, yetkililer olayın katedralin duvarlarında görülen çatlaklar nedeniyle Katolik Kilisesi’nin teşvikiyle bu yıl başlatılan 6 milyon Euro’luk ‘onarım’ çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

400 İTFAİYECİ SEFERBER

Yangını söndürebilmek için 400’ü aşkın itfaiyeci seferber oldu. Katedralin bulunduğu Seine Nehri’nin ortasındaki Ile de la Site adasındaki bazı binalar tahliye edildi. İtfaiyeciler, alevlere hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, itfaiyenin yangını kontrol altına almaya çalıştığı sırada yaptığı açıklamada, “Her şey yanıyor. İskeletten geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi. Finot, “Katedralin tüm ahşap iç yapısının yandığını ve muhtemelen tamamen yerle bir olacağını” da sözlerine ekledi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

"ANA YAPI İLE KUZEY ÇAN KULESİNİN KURTARILDI"

Fransa İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi. Nunez, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

Fransız İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Notre Dame Katedrali'nin ana yapısının "kurtarıldığı ve korunduğu" belirtildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Macron: Notre Dame Katedralini hep birlikte yeniden inşa edeceğiz
Macron: Notre Dame Katedrali'ni hep birlikte yeniden inşa edeceğiz

 

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

"HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

PARİS İTFAİYESİ: EMİN DEĞİLİZ

Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu. İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin değiliz." ifadesi kullanıldı.

Yangına 400 itfaiyeciyle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, tüm çalışmaların katedralin kuzey kulesinin yıkılmasının önlenmesine ve sanat
eserlerinin kurtarılmasına yoğunlaştırıldığı ancak tüm çabalara rağmen ayakta kalan kulenin de yandığı belirtildi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, "Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Bu arada, Fransız basını alevler içindeki katedralin içini gösteren fotoğrafları yayımladı.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de yangının kontrol altına alınamadığını ve gelecek saatin belirleyici olacağını belirterek, "Notre Dame'ın kurtarılması kesin değil." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan Notre Dame Katedrali mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Notre Dame Katedrali mesajı

DÜNYADAN MESAJLAR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak. Fransa bu büyük varlığının kurtarılmasında bizi hesaba katabilir." ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından Fransızca attığı mesajda, "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'te olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla." dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter’den yaptığı paylaşımda, Notre Dame’ın, Fransa’nın ve Avrupa kültürünün sembolü olduğunu belirterek, “Yanan Notre Dame’ın bu korkunç görüntülerini görmek acı veriyor. Düşüncelerimizle Fransız dostlarımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Schoz da itfaiyenin, yangını kısa sürede durdurmasını ve bu sembolü kurtarmasını diledi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Paris’ten ürkütücü ve rahatsız edici kareler. İhtişamlı
Notre Dame Katedrali yanıyor. Düşüncelerimiz Paris’le birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, soysal medya hesabından, Hristiyan dünyası için bir ziyaret merkezi, Paris’in sembolü, meşhur
Notre Dame Katedrali’nin alevler içinde olduğunu gösteren korkunç fotoğrafların kendisine ulaştığını belirterek, “Düşüncelerimiz Fransız dostlarımızla birlikte.” paylaşımında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangını "kahredici" olarak nitelendirerek, "(Yangın) Katedrali ve şehri seven dünya genelindeki milyonlar için kalp kırıcı. Yangını söndürmenizde şans diliyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." dedi.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medyadan dakika dakika Notre Dame yangınını takip ettiğini belirterek, "Ne korkunç bir an. Tüm Fransız halkının duygularını paylaşıyorum." mesajını iletti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de yangınla mücadele edenlere cesaret dileğinde bulundu.

NATO Genel Sekrereteri Jens Stoltenberg, yayımladığı mesajda, yangından üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Düşüncelerimiz, Avrupa'nın bu büyük sembolünü kurtarmaya çalışanlarla ve Fransız halkıyla." ifadesini kullandı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Notre Dame tüm dünyadaki insanlar için ikonik bir inanç sembolü ve Tanrı’nın evini alevler içinde görmek iç parçalayıcı. Düşüncelerimiz ve dünyalarımız, Paris halkı ve itfaiyecileriyle." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

"HAVADAN SU TAMAMEN ÇÖKERTEBİLİR"

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan

PARİS'İN SİMGELERİNDEN

Fransa'nın başkenti Paris'te yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Paris’teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

"NOTRE DAME'IN KAMBURU"YLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali yangınla kül oldu

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