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    Dünyaca ünlü müzisyenden ilginç iddia: Dişlerimi Alman polisi söktü

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Birkaç yıl önce dağılan İngiliz müzik grubu Oasis’in eski solisti Liam Gallagher, grupla 2002’de konser için gittikleri Almanya’nın Münih kentinde polisle yaşadıkları kavgaya dair ilginç iddialar da bulundu.

    Gallagher, Münih’teki bir otelin barında çıkan kavgada bir polisi tekmelemiş ve kendisi de iki ön dişini kaybetmişti. Kavga sırasında otele 80 polis sevk edilmişti.

    İngiliz müzisyen, ön dişlerini kavga sırasında kaybettiğini düşünmediğini söylerken, kendisi baygınken polislerin dişlerini penseyle söktüğünü iddia etti.

    Dünyaca ünlü müzisyenden ilginç iddia: Dişlerimi Alman polisi söktü
    Liam Gallagher'ın Münih'te karıştığı kavga ve dişlerini kaybettikten sonraki fotoğrafı.

    'DARBE OLSA DUDAĞIM ŞİŞERDİ'

    Liam Gallagher, “Onlar merdivenlerden düşerek dişlerimi çarptığımı söyledi. Ama bu olsa dişlerim kırılırdı, değil mi? Tamamen çıkmazlardı” ifadelerini kullandı.

    Dişlerinin ağzına gelen bir darbeyle sökülmüş olması durumunda dudaklarında yara ya da şişme olacağını ancak hiçbir iz bulunmadığını belirten İngiliz müzisyen, “Alman polisi dişlerimi penseyle söktü” diye konuştu.

    Etiketler: oasis , liam gallagher , alman polisi , konser
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