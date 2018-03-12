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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti
Dünya Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti
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12.03.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Hubert de Givenchy 91 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız moda tasarımcısı Hubert de Givenchy 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini modacının şirketi doğruladı.

Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti

GIVENCHY KİMDİR?

Hubert de Givenchy 1952 yılında Paris’te ilk moda evini açtı.

Stilinin farkı, kıyafetlerde kullandığı renk armonisi ve kontrastlardır.

Hubert de Givenchy modern ve elegan stili sayesinde birçok vefalı müşteri kazanmıştır. Audrey Hepburn dışında Guinness, Grimaldi ve Kennedy aileleri tarafından yıllarca giyilmiştir.

Moda dünyasında dün oluğu gibi bugünde vazgeçilmez isimler arasındadır.

Givenchy markası 1957 senesinde Audrey Hepburn’e ithaf edilen ilk parfüm L’interdit ile birlikte parfüm piyasasında yerini aldı. Moda dünyasındaki farklılığını parfümde de kullanarak bütün dünyaca bilinen vazgeçilmez parfümler yarattı ve yaratmaya da devam ediyor.

2003 yılında piyasaya çıkardığı Very Irresistible Givenchy adlı parfümüyle birlikte, dayanılmaz ilham perisi Liv Tyler markayla bütünleşen bir isim yani Givenchy’nin yeni yüzü oldu. Moda dünyası ve parfüm sektöründeki başarısını perçinleyerek 1989 yılının ilk yarısında renkleri uygulamadaki hünerini kullanarak Givenchy makyaj ürünleri yaratıldı.

1989 senesinin ikinci yarısında ise Givenchy cilt bakım ürünleri piyasaya sürüldü. Cilt bakımında teknolojik yenilikler hızlı bir şekilde uyguladığından, Givenchy cilt bakım ürünleri her sene ödül alarak bu sektördeki büyüklüğünü ispat ediyor.

Hubert de Givenchy 1996 yılında Givency'den ayrıldı.

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