Dünya yeni yılı coşkuyla kutladı

PARİS

Paris, hükümetin emeklilik reformu kararının ardından başlayan grevlerin gölgesinde 2020’yi karşıladı. Yeni yıl kutlamaları için yüzlerce kişi Champs-Elysees Caddesi’ne akın etti. Işık ve havai fişek gösterileri altında 2019’u geride bırakan Parisliler, sabaha kadar eğlendi.

DUBAİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde yerleşimi Dubai’de, 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun binası olarak bilinen Burj Khalifa ve çevresinde havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirildi.

MOSKOVA

Moskova 2020’ye havai fişek gösterileriyle girdi. Başta Kızıl Meydan olmak üzere şehrin farklı yerlerinde kurulan yaklaşık 120 alanda binlerce kişi yeni yıla girmeyi bekledi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in kutlama mesajı, meydanlara kurulan ekranlarda da yayınlandı.

NEW YORK

Yılbaşı kutlamalarının en gözde mekânı olan New York’taki Times Meydanı’nda yüz binlerce kişi soğuk havaya aldırmadan yeni yılı kutladı. Polis olası terör tehdidine karşı da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sam Hunt ve X Ambassadors gibi sanatçıların konserler verdiği bu seneki kutlamanın ana teması ‘iklim değişikliği’ oldu.

BERLİN

Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasında bulunan 17 Haziran Caddesi üzerinde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki alanda, binlerce kişi yeni yılı eğlenerek karşıladı. Gece yarısı da yaklaşık 8 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.