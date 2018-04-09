Dünya Trump’ın açıklamasına kilitlendi: Yakında size haber vereceğiz
Doğu Guta’da kimyasal saldırı şüphesinin ardından gerilim tırmandı. Suriye hava üssü bombalandı. Şam ve Moskova, İsrail’i suçladı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" dedi. Trump akşam saatlerinde yeni bir açıklama daha yaptı ve "Hepimizin gördüğü acımasızlıklara izin veremeyiz. Askeri olarak birçok seçeneğimiz var ve yakında size haber vereceğiz." dedi.
Humus yakınlarındaki T-4 Hava Üssü’ne füze saldırısında 14 kişinin öldüğü açıklandı. Esad rejimi önce ABD’yi suçladı. Ardından Moskova, operasyonu İsrail’in düzenlediğini duyurdu. Rusya, Doğu Guta’da kimyasal silah izine rastlamadıklarını belirtirken, ABD Başkanı Trump, askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, “Ordumuzla görüşüyoruz. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde kararımızı vereceğiz” dedi.
"ASKERİ SEÇENEK MASANIN DIŞINDA DEĞİL"
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Suriye'de Esed rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kimyasal silah saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında bu tür katliamların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, çok kısa süre içinde, hatta belki de gün bitmeden bir karara varabileceklerini söyledi.
Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil." diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz." dedi.
TRUMP'TAN PUTİN'E GÖNDERME
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de saldırıdan dolayı sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.
Suriye, Rusya ve İran'ın saldırıdan sorumlu olmadıkları söylediklerini dile getiren Trump, kendisinin saldırının faili veya failleri konusunda fazla şüphesinin olmadığını, ancak generallerin kısa süre içinde buna bakacaklarını ifade etti.
"YAKINDA SİZE HABER VERECEĞİZ"
Trump, akşam saatlerinde ABD ordusundan üst düzey komutanlarla biraraya geldi.
İlerleyen saatlerde Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford gibi üst düzey isimlerle bir araya gelen Trump, ABD’nin önünde Suriye’de birçok askeri seçenek bulunduğunu ifade ederken, saldırıya etkin şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.
Trump, "Hepimizin gördüğü acımasızlıklara izin veremeyiz." dedi.
Trump, "Askeri olarak birçok seçeneğimiz var ve yakında size haber vereceğiz." ifadelerini kullandı
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