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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

Dünya Trump’ın açıklamasına kilitlendi: Gün bitmeden bir karar vereceğim

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Dünya Trump’ın açıklamasına kilitlendi: Gün bitmeden bir karar vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" dedi. Trump akşam saatlerinde yeni bir açıklama daha yaptı ve "Hepimizin gördüğü acımasızlıklara izin veremeyiz. Askeri olarak birçok seçeneğimiz var ve yakında size haber vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Suriye'de Esed rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Kimyasal silah saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında bu tür katliamların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, çok kısa süre içinde, hatta belki de gün bitmeden bir karara varabileceklerini söyledi.

"ASKERİ SEÇENEK MASANIN DIŞINDA DEĞİL"

Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil." diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz." dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E GÖNDERME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de saldırıdan dolayı sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Suriye, Rusya ve İran'ın saldırıdan sorumlu olmadıkları söylediklerini dile getiren Trump, kendisinin saldırının faili veya failleri konusunda fazla şüphesinin olmadığını, ancak generallerin kısa süre içinde buna bakacaklarını ifade etti.

Trump, akşam saatlerinde ABD ordusundan üst düzey komutanlarla biraraya geldi.

"YAKINDA SİZE HABER VERECEĞİZ"

Burada da bir açıklama yapan Trump, "Hepimizin gördüğü acımasızlıklara izin veremeyiz." dedi.

Trump, "Askeri olarak birçok seçeneğimiz var ve yakında size haber vereceğiz." dedi.

 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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