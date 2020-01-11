Dünya Tahran’ı suçluyor... İran: Algı operasyonu

İran, 8 Ocak sabahı Tahran’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğü iddialarını kesin bir dille yalanlıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istihbarat ajanslarına dayandırdığı füze iddiasını ‘algı operasyonu’ olarak nitelendirdi. Söz konusu iddiaların ABD kaynaklı bir kampanya olduğunu söyleyen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, olayın şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelendiğini ifade etti. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade ise yolcu uçağının hatayla İran hava savunma füzesiyle vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bir füzenin yolcu uçağına arkadan nasıl yaklaştığı ve çarpışma anını amatör video çekimlerinde dünyaya yayılması ardından Tahran’da açıklama yapan Abedzade, “Biz İran olarak Ukrayna yolcu uçağına herhangi bir füzenin isabet etmediğini ilan ediyoruz” dedi ve ekledi:İran, 8 8 Ocak sabahı Tahran’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğü iddialarını kesin bir dille yalanlıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istihbarat ajanslarına dayandırdığı füze iddiasını ‘algı operasyonu’ olarak nitelendirdi. Söz konusu iddiaların ABD kaynaklı bir kampanya olduğunu söyleyen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, olayın şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelendiğini ifade etti. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade ise yolcu uçağının hatayla İran hava savunma füzesiyle vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bir füzenin yolcu uçağına arkadan nasıl yaklaştığı ve çarpışma anını amatör video çekimlerinde dünyaya yayılması ardından Tahran’da açıklama yapan Abedzade, “Biz İran olarak Ukrayna yolcu uçağına herhangi bir füzenin isabet etmediğini ilan ediyoruz” dedi ve ekledi:

NEDENİ AÇIKLANACAK

“Uçağın yanan motorla kalkış yaptığı ve hava limanına dönmeye çalıştığı biliniyor. Pilotların kuleyle neden bağlantı kurmadıklarının ise birçok nedeni olabilir. O anda uçağı kurtarmaya yoğunlaşmış olabilirler.”Fars haber ajansı ise düşme nedeninin, bugünkü kaza inceleme komitesi toplantısının ardından açıklanacağını duyurdu.

ABD: MUHTEMELEN FÜZE

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın uçağı füzeyle vurmasının ‘muhtemel’ olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, müttefiklerden gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda, uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pompeo ile telefonda görüştükten sonra olaya ilişkin önemli veriler elde ettiklerini söyledi. AP haber ajansına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko da, ABD Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine ‘önemli verilere’ sahip olduklarını söylediğini aktardı.Bakan Prystaiko, dün CNN televizyonuna verdiği röportajda, pilotun son sözlerinin ‘sakin ve her şey yolunda’ olduğunu söyledi. Prystaiko, Ukraynalı müfettişlerin, ‘bir şeyler olmadan önce’ kontrol kulesi kayıtlarına ve kabin ekibine erişimleri olduğunu belirtti. Öte yandan, ABD, Irak’taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.