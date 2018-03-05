Dünya Rus senatörün saçlarını konuşuyor! Sırrını açıkladı...

Rus senatör Valentina Petrenko saçlarıyla sosyal medyanın yıldızı oldu. 62 yaşındaki Petrenko, 'çok çalışılmış' gözükse de saçlarını hazırlamanın aslında oldukça basit olduğunu aktardı.

Newsweek, “Tıpkı bir James Bond düşmanı gibi. Soğuk ve ifadesiz bir bakışı var, çok güzel giyiniyor ve Sovyet geçmişi bulunuyor. Fakat kucağında beyaz bir kedi yerine havaya dikilmiş kahverengi saçları var” yorumunu yapıyor.

İngiltere’nin popüler gazetelerinden Daily Mirror ise deneyimli siyasetçinin saçları hakkındaki yorumlarına yer verdi. Petrenko, saçlarıyla ilgili yorumlardan sıkıldığını söylerken, “Ben aslında bir şey yapmıyorum. Saçlarım kıvırcık ve bazen saç tokasıyla tutturuyorum” yanıtını vererek, saçlarının arkasındaki gizemi ortaya koyuyor.

ÇOCUKLARIN KURTARILMASINDA YARDIMCI OLMUŞTU

Petrenko hakkında bilinmeyen bir diğer detay ise 1993’te bir grup çocuğu rehine alan grupla iletişime geçerek çocukların kurtarılmasına yardımcı olduğu. 1993’te Rostov-on-Don’da dört silahlı saldırgan bir grup çocuk ve öğrencileri kaçırmış ve 10 milyon dolar fidye istemişti.

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