Dünya protestolarla çalkalanıyor

Lübnan’da WhatsApp’tan sesli görüşmelere vergi getirileceği söylentileriyle tetiklenen eylemler önceki gece ve dün de sürdü. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümet ortaklarına çözüm için 72 saat süre tanıdı. Koalisyon ortağı Hizbullah lideri Nasrallah ise hükümete desteklerinin sürdüğünü açıkladı.

Lübnan’da internet üzerinden yapılan sesli görüşmelere vergi getirileceği söylentileriyle tetiklenen protestolar dün, üçüncü gününde de devam etti. Şiddetli gösteriler, Başbakan Saad el Hariri’nin hükümet ortaklarına çözüm için 72 saat süre tanıdığı konuşmasıyla daha da kızıştı. Başkent Beyrut’ta protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, 52 güvenlik görevlisinin yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NASRALLAH’TAN HÜKÜMETE DESTEK

Lübnan’da Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Hükümete olan desteğini, dün, açıkça dile getiren Nasrallah, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin arkasında dış mihrakların bulunmadığını belirtti. Nasrallah, “Vatandaş, Enformasyon Bakanı’nın WhatsApp uygulamasına vergi getirileceğini duyurmasına öfkelendi ve WhatsApp vergisi, bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Hükümetin henüz bir adım atmadığına işaret eden Nasrallah, yöneticilerin artık halkın yeni vergi ve zamları kaldıramayacağına ikna olması gerektiğini savundu. Ancak Nasrallah, “Hükümetin istifa etmesini desteklemiyoruz. Çünkü bu, yakın zamanda hükümet olmayacak anlamına gelir” diyerek mevcut hükümetin yeni bir ruhla devam etmesi gerektiğini savundu.

DİN ADAMLARINDAN BİRLİK DURUŞU

Nasrallah’ın, Hizbullah’ın şu an Suriye’de Esad rejimine askeri destek vermesi nedeniyle Lübnan’da iç karışıklık istemediği, hükümet ve göstericiler arasında dengeyi sağlamaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Öte yandan Sünni, Şii, Durzi ve Hıristiyan din adamları gösterilere el ele katılarak protestolara desteğini dile getirdi. Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak sokaklara çıkmıştı.

TEKME KRALİÇESİ SEMBOL OLDU

Başkent Beyrut’ta perşembe akşamından beri süren gösterilerin sembolü, protestolar sırasında bir bakanın silahlı korumasının karnına tekme atan kadın oldu. İsmi henüz bilinmeyen kadın, bakanın bulunduğu konvoyun ilerlemesi için yola inen silahlı korumalarla çıkan arbedede, önünde duran korumaya tekme attı. Kameralara yansıyan görüntüleri simgeleyen pek çok çizim, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

BORİS’İN BREXİT HESABI DA TUTMADI

İNGİLTERE’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili Brexit anlaşmasını üç kez reddeden Avam Kamarası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile yaptığı yeni Brexit anlaşmasının oylamasının ertelenmesine karar verdi.

Muhafazakâr Parti’den Oliver Letwin’in sunduğu, anlaşma yasalaşana dek belgenin oylanmamasına dayanan ve AB’den yeni bir erteleme talep edilmesini gerektiren önerge 306’ya karşı 322 oyla kabul edildi. Arjantin’in Falkland Adaları’nı işgal ettiği 1982’den bu yana ilk kez cumartesi toplanan parlamentodan çıkan bu sonuç, hükümeti AB’den yeni erteleme istemeye mecbur bıraksa da Johnson, “AB ile ertelemeyi müzakere etmeyeceğim” dedi. Johnson’ın önümüzdeki hafta anlaşmaya ilişkin yasal düzenlemeyi Avam Kamarası’na sunması bekleniyor. Yeni bir ertelemenin saçma ve halkın güvenini derin şekilde yıpratıcı olduğunu söyleyen Johnson, AB’de yeni bir erteleme arzusunun düşük olduğunu vurguladı. Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise Johnson’ı yasaya uymaya çağırırken son sözü halkın söylemesi gerektiğini belirtti.

REFERANDUM TALEBİ

Öte yandan İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi olan 31 Ekim’e günler kala ülkenin üyeliğinin devamından ve ikinci bir referandum düzenlenmesinden yana olan yaklaşık bir milyon kişi Londra’da Çıkmazı aşmak için referandum isteyen protestocuların hedefinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson vardı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

ŞİLİ’DE METRO ZAMMINA İSYAN

ŞİLİ’de cuma gecesi, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4’lük zamma karşı hafta başında metroda ‘turnikeden atlama’ şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü. Başkent Santiago’nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde 15 günlük ‘acil durum’ ilan edildi

Hükümet, orduya sokaklarda güvenliği sağlaması için yetki verdi. En az 16 otobüs kundaklandı, bazı metro istasyonları ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Olaylarda bir kişinin yaralandığı açıklandı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, zamların gözden geçirileceğini açıkladı.

KATALONYA DURULMUYOR

İSPANYA’nın Katalonya Özerk Yönetimi’nde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize ettiği gerekçesiyle 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderine verilen mahkûmiyet kararlarıyla alevlenen gösteriler altıncı gününde de devam etti. Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde ‘özgürlük yürüyüşleri’ adı altında gösteri düzenleyen ayrılık yanlısı gruplar, cuma gecesi bölgenin başkenti Barcelona’da bir araya geldi. Kısa sürede şiddete dönüşen gösterilerin cuma gecesi ‘en kötü’ halini aldığı belirtildi.



SINIR KAPATILDI



Bölgede ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kepenk indirdi. Eylemler nedeniyle kentin simgesi La Sagrada Familia Bazilikası’nın girişi kapatıldı. Katalonya bölgesindeki Fransa ve Andorra sınırları kapatılırken, Barcelona havalimanında seferler aksadı. Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, İspanyol hükümetine diyalog çağrısında bulunurken Madrid’den ret yanıtı aldı.

ERBAİNDE YOLSUZLUK KARŞITI SLOGANLAR

IRAK’ta Şiilerin, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin 40’ıncı gününde yaptıkları Erbain yürüyüşüne yolsuzluk karşıtı sloganlar damgasını vurdu. Şii lider Mukteda el Sadr’ın hükümet karşıtı gösterileri sıcak tutma çağrısı üzerine kalabalıklardan zaman zaman “Yolsuzluğa hayır”, “Reformlara evet” diye sloganlar yükseldi.



Geçen yıl, Sadr’ın siyasi grubu, parlamentoya seçilen en büyük grup olmuştu. Hükümette yer almayan Sadr, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin hükümet kurmasında etkin olmuştu. Ancak Sadr, salı günü Twitter’dan yaptığı çağrıda destekçilerine eylem çağrısında bulunmuştu. Irak’ta devam eden gösterilerde yolsuzluğun yanı sıra, işsizlik ve kamu hizmetlerindeki aksamalar en önemli protesto konuları olarak öne çıkıyor. Ay başında yapılan gösterilerde 110 kişi hayatını kaybetmişti. Erbain’de yüz binlerce Iraklı ve İranlı Şii, Bağdat’ın 100 km güneyinde Hz. Hüseyin’in türbesinin bulunduğu Kerbela’ya yürüyor.