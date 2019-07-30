Dünya limitini çoktan aştı
Son raporlara göre, doğal kaynakların kullanımına göre hesaplanan ‘Küresel Limit Günü’ dün, yani 29 Temmuz itibarıyla aşıldı. Yani Dünya, 2019 yılı sonuna kadar kullanması gereken kaynakların tümünü dün tüketip bugünden itibaren gelecek yıldan yemeye başladı...
Dünya’daki doğal kaynakların kullanımıyla hesaplanan Küresel Limit Günü, her yıl daha da erken bir tarihe geriliyor. Türkiye, doğal kaynakları yoğun kullanımı nedeniyle dünya ortalamasını geriden takip ediyor. Küresel Ayak İzi Ağı isimli düşünce kuruluşunun açıkladığı rapora göre, 29 Temmuz itibarıyla dünyanın bir yıl içinde harcaması gereken doğal kaynaklar tükendi. Rapora göre, bu dünyanın bugünden itibaren ‘gelecek yılın hakkını’ kullanmaya başladığı anlamına geliyor. Rapora göre, Türkiye 2019 yılında kullanması gereken kaynakları halihazırda 27 Haziran’da tüketmişti. 2018 yılında Türkiye için belirlenen limit aşım günü de 11 Temmuz’daydı. Dünya’nın doğal kaynak harcama limiti de benzer şekilde her yıl daha kötüye gidiyor. Dünya’da limit aşım günleri 2015’te 13 Ağustos, 2016’da 8 Ağustos, 2017’de ise 2 Ağustos olmuştu.
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