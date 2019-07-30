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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünya limitini çoktan aştı

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Dünya limitini çoktan aştı

Son raporlara göre, doğal kaynakların kullanımına göre hesaplanan ‘Küresel Limit Günü’ dün, yani 29 Temmuz itibarıyla aşıldı. Yani Dünya, 2019 yılı sonuna kadar kullanması gereken kaynakların tümünü dün tüketip bugünden itibaren gelecek yıldan yemeye başladı...

Dünya’daki doğal kaynakların kullanımıyla hesaplanan Küresel Limit Günü, her yıl daha da erken bir tarihe geriliyor. Türkiye, doğal kaynakları yoğun kullanımı nedeniyle dünya ortalamasını geriden takip ediyor. Küresel Ayak İzi Ağı isimli düşünce kuruluşunun açıkladığı rapora göre, 29 Temmuz itibarıyla dünyanın bir yıl içinde harcaması gereken doğal kaynaklar tükendi. Rapora göre, bu dünyanın bugünden itibaren ‘gelecek yılın hakkını’ kullanmaya başladığı anlamına geliyor. Rapora göre, Türkiye 2019 yılında kullanması gereken kaynakları halihazırda 27 Haziran’da tüketmişti. 2018 yılında Türkiye için belirlenen limit aşım günü de 11 Temmuz’daydı. Dünya’nın doğal kaynak harcama limiti de benzer şekilde her yıl daha kötüye gidiyor. Dünya’da limit aşım günleri 2015’te 13 Ağustos, 2016’da 8 Ağustos, 2017’de ise 2 Ağustos olmuştu.

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