Dünya liderlerini halden hale soktular

KARNAVALIN merkezi Köln başta olmak üzere Düsseldorf ve Mainz gibi Ren Nehri çevresindeki büyük kentlerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Soğuk havaya aldırmadan meydanlarda, caddelerde toplanan binlerce kişi, ilginç ve rengarenk kostümleri, maskeleriyle şarkılar söyleyip, dans etti.

Rosenmontag (Gül Pazartesi) ile doruk noktasına ulaşan karnaval, çarşamba günü ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen etkinliklerle sona erecek. Karnavalın ardından ‘Fasten Zeit’ denilen geleneksel oruç dönemi başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasi hicivler, göndermeler, cinsel imalar karnavalın vazgeçilmezleri arasında.