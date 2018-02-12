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    Dünya liderlerini halden hale soktular

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 19:24 | Son Güncelleme:

    Almanya’da her yıl geleneksel olarak aynı tarihte, hep bir ağızdan 11’den geriye sayılarak başlanan karnaval sezonunda, ‘Rosenmontag’ (Gül Pazartesi) ile doruk noktasına ulaştı.

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    • Dünya liderlerini halden hale soktular
    • Dünya liderlerini halden hale soktular
    • Dünya liderlerini halden hale soktular
    • Dünya liderlerini halden hale soktular

    KARNAVALIN merkezi Köln başta olmak üzere Düsseldorf ve Mainz gibi Ren Nehri çevresindeki büyük kentlerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
    Soğuk havaya aldırmadan meydanlarda, caddelerde toplanan binlerce kişi, ilginç ve rengarenk kostümleri, maskeleriyle şarkılar söyleyip, dans etti.
    Rosenmontag (Gül Pazartesi) ile doruk noktasına ulaşan karnaval, çarşamba günü ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen etkinliklerle sona erecek. Karnavalın ardından ‘Fasten Zeit’ denilen geleneksel oruç dönemi başlayacak.
    Her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasi hicivler, göndermeler, cinsel imalar karnavalın vazgeçilmezleri arasında.

    Etiketler: karnaval , ALMANYA , Rosenmontag , avrupadan haberler
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