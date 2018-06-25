Son dakika... Seçim sonrası NATO ve Almanya'dan flaş açıklama

Seçim zaferinin ardından aralarında İran, Rusya, Almanya, Kazakistan ve Ukrayna'nın da bulunduğu birçok ülkeden açıklama geldi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecekteki Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi.



Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki seçimleri kısaca değerlendirdi. Hükümetin Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini izlediğini ve dikkate aldığını belirten Seibert, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan geçici sonuçlara göre bu başkanlık seçimini kazandı. AK Parti ve MHP'den olusan ittifak parlamentoda çoğunluğu sağladı.” dedi. Seibert, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin, “Her iki ülke hükümetleri, yani federal hükümet ve gelecekteki Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDECEĞİM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini açıkladı. Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi. Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.

Seçim sonuçlarına ilişkin olarak Avrupa Birliği’nden ilk kurumsal açıklama AB Komisyonu’ndan geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi ortak çıkara dayalı ana konularda AB’nin ciddi bir ortağı olmayı sürdürmesini umuyoruz” dedi.

AB, seçim sonuçlarına ilişkin resmi değerlendirmesini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), gözlemci heyeti tarafından yapılacak açıklama sonrasında yapmayı planlıyor. AB’nin kurumsal açıklaması AB Genel İşler Konseyi’nin yapıldığı Lüksemburg’da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılacak. (Güven ÖZALP/ BRÜKSEL)

"SEVİNÇ VE MUTLULUKLA KUTLARIM"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.



İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım." ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."

"TÜRK HALKININ REFAHI İÇİN İLAVE YOLLAR AÇACAKTIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.



Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Halkın güveni ve yeni güç yetkisi Türkiye’nin daha da gelişmesi ve Türk halkının refahı için ilave yollar açacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “Ukrayna, Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda azimlidir.” ifadelerini de Ukraynaca, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.

PUTİN TEBRİK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. 24 Haziran erken seçimleriyle ve alınan sonuçlarla ilgili Rusya’dan ilk resmi açıklama Rusya parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’den geldi.

Komite Başkanı Slutskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanını tebrik etmek istiyorum. Yapılan erken parlamento ve başkanlık seçimlerini rekabet ortamında kazanmıştır. Türkiye, Rusya için önemli partner ülke. Türkiye ile birlikte Suriye’de teröre karşı mücadele veriyoruz. Bölgeyi istikrara kavuşturmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması Suriye krizinin çözümünde belirlenen yolda öngörülebilir ilerlemeye devam ve ayrıca diğer uluslararası konularda da işbirliğimizin sürdürülmesi anlamına geliyor” dedi.

"TÜRK HALKI DESTEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Nazarbayev, gönderdiği tebrik mesajında, Kazakistan halkı ve kendi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik ederek, “Seçim sonuçları, Türk halkının ülkenizin cumhurbaşkanı olarak yaptığınız faaliyetlere yüksek değer verdiğini ve yürüttüğünüz siyasi ve ekonomik reformları, belirlenen stratejik gelişme yönlerini desteklediğini gösterdi.” ifadelerine yer verdi.

Karşılıklı saygı ve kardeşliğe dayanan Kazakistan ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerinin iki ülke halkının çıkarları için hizmet edeceğinden ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni seviyeye ulaşacağından emin olduğunu dile getiren Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık ve başarılar, Türk halkına da gelişme ve refah diledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, bu yıl eylül ayında Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyaretini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesi'nin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Ceenbekov tebrik mesajında, "Seçim sonuçları, sizin gerçekleştirdiğiniz reformlara ve yaptığınız işlere Türk halkının büyük inancının kanıtıdır." ifadelerini kullandı. Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye

yükseleceğine inandığını vurgulayan Ceenbekov, Erdoğan'a sağlık ve refah, Türk halkına da barış ve kalkınma dileklerinde bulundu.

Ceenbekov, Erdoğan'ın bu yıl Eylül ayında Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesinin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.

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