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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA/İHA - Fotoğraf: AP
31.03.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin yerel seçimde zafer kazanması dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yerel seçimde zafer kazanması dolayısıyla kutladı.

İLK KUTLAMA ALİYEV'DEN

AK Parti'nin zaferinin Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da samimi dilekleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daima gelişeceği ve güçleneceği ifade edildi.

VUCİC'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimdeki zaferi dolayısıyla kutladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Sırbistan'ın, Türkiye'nin dostluğuna büyük önem verdiğini kaydeden Vucic, "Sırbistan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde Türkiye'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Sırbistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyarette iki ülkeyi gelecekte daha da sıkı birbirine bağlayacak somut projelerin ele alınacağını kaydetti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak partisinin yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti’nin yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Abbas, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı bir kez daha Erdoğan'a teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'a tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

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