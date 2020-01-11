Dünya ısınıyor yangınlar artıyor

2019’un ağustos ayında Avustralya’nın New Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan yangın aylar içerisinde diğer eyaletlere de yayıldı. Yüz binlerce insanın yerinden olduğu, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 500 milyon hayvanın öldüğü yangınlarda İstanbul’un yüzölçümünün yaklaşık 15 katına denk gelen

8 milyon hektarlık bir alan kül oldu. Yağmurların başlamasıyla bittiği düşünülen yangınla ilgili uzmanlar “mega yangının” kapıda olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu. Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkede yangınların sıklığının arttığını ve yangın mevsimlerinin süresinin uzadığını belirtiyor. Uzmanlar kış aylarındaki yağış miktarı azalırken, sıcaklıkların yükseldiğini, uzayan yangın mevsimlerinin ve artan sıcak hava dalgalarının iklim kriziyle ilişkili olduğunu vurguluyor.

EN SICAK 4. YIL OLDU

Ekosfer Derneği’nin meteoroloji verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’nin 1970-2018 yılları arasındaki ortalama yüzey sıcaklığı 13.2 derece iken, geçtiğimiz yıl bu değer artarak 14.2’ye ulaştı. Böylece Türkiye en sıcak 4’üncü yılını 2019’da yaşamış oldu. Türkiye 2019’un yaz aylarında da sıkça yangınla mücadele etti. Sadece 13 Ağustos günü 27 yangın çıkmıştı. 2018 yılında Yunanistan’ın Atina çevresinde çıkan yangınlar sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti.

İKLİM KRİZİNİN ÜLKESİ YOK

Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Deniz Bayram “İklim krizinin sınırı, ülkesi yok. Bu kriz hepimizi etkiliyor. Devlet ve şirketler sera gazı emisyonlarını azaltım politikalarını hayata geçirmezse, içinde bulunduğumuz yüzyılda sıcaklıklar 4 dereceye kadar artabilir. Paris İklim Sözleşmesi’nin derhal hayata geçmesi gereklilik değil bir zorunluluk” diyor. İklim aktivisti Ömer Madra ise “Avustralya’da bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir yangın çıktı ve bu yıl Avustralya kıta olarak sıcaklık rekoru kırdı” diyerek iklim krizinin etkilerine dikkat çekiyor.