Dünya duman altı

NASA’ya göre duman tabakası Büyük Okyanus’a yöneldi ve yeni yılın ilk gününde Güney Amerika’yı geçti. Duman tabakası 8

Ocak’ta ise dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

SICAKLIK 3 DERECE ARTARSA

İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’ne bağlı coğrafya profesörü Richard Betts, Avustralya yangınlarının, tüm gezegeni ilgilendirdiğini söyleyip şöyle konuştu: “Avustralya’daki durum, sıcaklıkların 3 derece artması durumunda olacakları gösteriyor” diye konuştu.

MAÇ YARIDA KALDI

Yangınlar nedeniyle yayılan yoğun duman Avustralya Açık Tenis turnuvasını da vurdu. Duman nedeniyle öksürük krizine giren Dalila Jakupovic isimli oyuncu maçı tamamlayamadı.