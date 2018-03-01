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    Dünya devinden çok önemli silah kararı

    AA
    01.03.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük perakende zinciri Amerikalı Walmart şirketi, ABD'deki mağazalarında silah satın alma yaş sınırını 18'den 21'e çektiğini duyurdu.

    Walmart'tan yapılan açıklamada, "Son zamanlardaki olaylar nedeniyle silah satışı politikamızı değerlendirdik. Bu nedenle, ateşli silahlar ve mühimmat satın alımı için yaş sınırlamasını 21'e çekiyoruz. Bunu en kısa sürede uygulamaya geçireceğiz." ifadelerine yer verildi. 

    Açıklamada ayrıca, taarruz tüfeğine benzeyen ancak öldürücü nitelikte olmayan simülasyon ve oyuncak silahların Walmart'ın internet sitesinden kaldırılacağı belirtildi.  Walmart'ın modern av tüfeği satışlarını 2015'te durdurduğu ve ABD'nin Alaska eyaleti dışında tabanca satışı yapmadığı bilgilerine yer verilen açıklamada, şirketin sporculara ve avcılara "daha sorumlu biçimde" hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. 

    Yetkililere reform çağrısı 

    ABD'nin en büyük spor ürünleri perakende zinciri Dick's Sporting Goods'tan yapılan açıklamada da şirketin ülkedeki mağazalarında silah satın alma yaş sınırını 21'e çektiği bildirildi.  Firmanın artık taarruz tüfeği, modern av tüfeği ve yüksek kapasiteli şarjör satışları yapmayacağının belirtildiği açıklamada, ABD'li yetkililere ülkede silah reformu yapılması çağrısında da bulunuldu.  Amerikalı yetkililerin ülkede silah satın alma yaş sınırını 21'e çekmeleri ve taarruz silahlarının satışını yasaklamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, ABD'de silah satın almak isteyen tüketicilerin geçmişlerinin daha iyi araştırılması gerektiği belirtildi. 

    Florida eyaletinin Broward bölgesindeki Parkland kentinde Nikolaus Cruz (19) tarafından 14 Şubat'ta Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.  Cruz'un saldırıda AR-15 tarzı yarı otomatik taarruz tüfeği kullandığı ve silahı yasal olarak temin ettiği bildirilmişti. ABD genelinde yaklaşık 56 bin lisanslı silah satış mağazası bulunuyor. 

    Etiketler: Walmart , Silah , Market
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